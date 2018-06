DE TODO UN POCO/América Perez Villatoro/¡Hola!… hoy estoy muy reflexiva,

¡Hola!… hoy estoy muy reflexiva, pensando que a los malosos, bandidos que llegan al poder con negras intenciones, o a lo mejor, al estar en él , se les bota la canica y se vuelven ambiciosos al manejar millones que el pueblo le confía, con su voto, porqué cuando están en campaña ofrecen “las perlas de la virgen”, o como la canción de Marieta, que le ofrecen al pueblo muchos regalos y luego nos dan de palos, porque lo hacen, por ejemplo Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del lindo Veracruz, su mujer, para la mala suerte chiapaneca, Karine Macie, de no importarles especialmente la salud de los niños que vacunaron con agua destilada en lugar de la que sería para la Poliomielitis, que poca… de verdad, la cínica esposa escribió en su diario que ella se merecía eso y más ¿estará bien de sus facultades mentales?…u qué? ¡Qué historia de amor tan romántica! Él (menso)… en el bote y la bandida dándose la gran vida, presumiendo que vive a un km de la residencia de la Reina Isabel, en la hermosa Londres, Inglaterra, nada menos y la descubrieron los periodistas comprando lo que se le da su regalada gana en las grandes tiendas de ese lugar… ¡Qué chula! ¿Verdad?… ojalá pronto la deporten, y que venga a renovar su luna de miel, con su “amado” esposo… disculpen, pero es que da coraje, en serio, saber los que con nuestro voto, les damos la oportunidad de saquear a nuestro lindo, noble y sufrido México… por eso la desconfianza, al cruzar las boletas, es que “la burra no era arisca, la hicieron los latigazos, del pasado y también del presente” , no sabemos que cuentas entregaran, los que ya merito se van, pero sospechamos que no serán tan claras…

Pero volviendo a lo que se dice de los malos, que suerte tuvo el bandido de Duarte Ochoa, que al extraditarlo tal vez lo salvaron de una muerte espantosa lo digo porque no sabemos si llegaron hasta la cárcel donde estaban las llamas y las cenizas candentes del volcán, sino, de todos modos el susto le hubiera causado diabetes, tal vez un infarto, por lo panzón que está, lo alimentan muy bien, hay paga pue (que mala soy) pero los mexicanos estamos enojados por las tranzas que hacen; que hayan más pobres, enfermos por el engaño en las medicinas chafas que dieron a los pobres, afiliados a diferentes instituciones, poniéndolos en peligro, ojalá pronto extraditen a su “vieja” rata… perdón, estoy como ustedes ¡MUY ENOJADA… por eso CUIDADO AL VOTAR… ya saben quién recicló a los bandidos y bandidas del pasado ¿Cómo creerles entonces?… muchos seguidores están decepcionados… ojalá salga bien y no hayan movilizaciones, que dañan al país…

Cambiando de tema: no se vale, que las autoridades querían liberar a los asesinos de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapan, uno de ellos, el más cruel se atrevió a tomarles foto antes y después del asesinato de jóvenes que sin duda serían mejores maestros, más preparados, para sacar a millones de niños adelante, hay muy buenos maestros, de la escuela Dr. Belisario Domínguez salen muy bien preparados, ahí estudian desde preescolar hasta secundaria, hay muchas escuelas y maestros de calidad que se preocupan por dar lo mejor para sacarlos adelante… aprovecho para desearles a TODOS los (buenos padres) felicidades en su día, pásenla rete bien… nunca me olvido de una linda tarjeta que mi hija Vicky me envió hace años, cuando estudiaba la carrera de maestra de educación especial Audición y lenguaje, después hizo su licenciatura en Campeche (tierra de su padre) Cap. P.A. Alfonso Rodríguez Canché, la tarjeta decía: Feliz día del padre PAMA, para mí preciosa, inolvidable, como un mensaje de ella muy bonito… ya se jubiló, gracias a Dios dejo a muchos niños y jóvenes bien preparados, trabajando honestamente, les buscaba padrinos para los aparatos auditivos, para sus gastos, uno de ellos fue o es el Lic. Rómulo Farrera, empresario chiapaneco, otros de igual calidad humana… es bonito recordar, gracias mi amor… (mi hija fue becada por el Lic. José López Portillo, le pedí interviniera) para yo pagarla mensual, había que adelantar el año completo, casualmente el rector de la escuela era hermano de doña Carmen Romano (no recuerdo su nombre, él y su hija Kata tuvieron bonita amistad con Vicky… disculpen por contarles, pero hay que agradecer, a donde esté don José López Portillo ¡GRACIAS!

Dios los bendiga…quiero decirles: maestros hay muy buenos, sino no hubieran excelentes profesionistas, que triunfan aquí, pero tienen que emigrar por falta de oportunidades, si no hay palancas no hay trabajo o sacan para meter a otros. Señor P.N. no diga mentiras… se tienen que ir, no hay empleo.

COMENTARIO POLÍTICO: que feo se enfrentas los aspirantes a la presidencia, aquí diríamos: fiero sus modo?… ni modo, hay que aguantarlos… FELICIDADES PAPASOTES!!