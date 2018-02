DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Nada nos da más gusto que el comentar buenas noticias

Nada nos da más gusto que el comentar buenas noticias, ya que nuestro país desde hace tiempo corre sangre por donde quiera, es nuestra realidad que vivimos, no podemos tapar con un dedo la realidad que estamos viviendo, no podemos tapar con un dedo la dura realidad por la que está pasando nuestro país, por eso, la noticia de que el pequeño Leonardo, un niño que quedó atrapado por más de ocho horas bajo los escombros de su escuela después de los terremotos sucedidos el septiembre pasado, los cuales sacudieron las entrañas de muchos pueblos y ciudades en nuestro país. Leonardito es un héroe por su fortaleza y su deseo de vivir, que sorprendieron a los médicos, que no le daban esperanzas de vida, pues el quedó atrapado y solo podía mover un pie y una mano, escuchaba los gritos de sus padres, de sus amigos y de miles de personas que le enviaban palabras de aliento orando por él, pero el pequeño, gracias a dios, hoy reparte sonrisas al mundo que pedía por el, a sus padres y a sus seres queridos y se encuentra recibiendo terapia y todas las mañanas, el pequeño resulta ser un ejemplo para todos, va a la escuela, ya empezó a jugar futbol, con mucho cuidado pero muy seguro de si mismo, un ejemplo de amor a la vida para todos los mexicanos y para el mundo entero, señor Trump, e aquí un ejemplo de un mexicano ejemplar para quien como usted, reniega de que seamos vecinos, hoy su pueblo reniega por haberlo elegido, por bocón e inconsciente, comportamiento que podría provocar una tercera guerra mundial, mejor enviamos a Leonardito un fuerte abrazo, del tamaño de nuestro hermoso Cañón del Sumidero o de nuestra hermosa selva Lacandona, gracias por darnos ese bello ejemplo de fortaleza.

Cambiando de tema, se tardaron mucho para reclamar legalmente la autoría de nuestras artesanías, ya los chinos las están vendiendo a precios regalados, aunque no con la misma calidad con la que las hacen nuestros artesanos, pero es desleal esa competencia, no se por que el gobierno lo permite, bueno, permite otras cosas peores y es por eso que estamos como estamos, bien amolados cuidando peso a peso para que ajuste el gasto con los sueldos que pagan, sino, que lo digan los veladores, que les quitaron el apoyo que les daba la presidencia, pues lo que les dan los vecinos es muy poco pero hagan sus cuentas, le quitan 1000 pesos a cien veladores, hay cienmil pesos para campañas, ¿O no, señor presidente?… No es justo castigar así a nuestra gente, de verdad, hagan algo señores diputados, algo por lo que valga nuestro voto.

Aprovecho para protestar contra los chinos, el por que el clero permite la imitación de nuestra virgen de Guadalupe con la cara chinita como la de ellos y nada que ver con la nuestra, ¿por qué lo permitimos? Es un sacrilegio para nuestra fe, y esto no lo digo yo, lo piensan miles de mexicanos, los chinos son muy vivitos, pero también abusivos, especialmente en donde se los permiten, pero hay cosas buenas que valen la pena contar y es el ejemplo de una jovencita; Ana Gabriela Hernández Jiménez, estudiante de nuestra máxima casa de estudios de nuestro estado, la UNACH, quien por su amor a los estudios fue becada y enviada a la linda sultana del norte, Monterrey, NL, hoy está de regreso por haber terminado su tesis y recibir su título con su sueño cumplido, lo bonito de esta historia es que al enterarse su hermano, viajó con ella, buscó trabajo y rentó una casa para que su hermana estuviera acompañada por su ser querido, esta historia me la contó su orgullosa mamita, la Sra. Edilia Jiménez, persona muy trabajadora y honesta, felicidades a quien con sus deseos de superación lucha por alcanzar sus sueños, ojalá que encuentre trabajo, porque hay miles de jóvenes que luchan día a día, apoyados o no por la familia y tienen que trabajar por lo que sea, no es justo que digan los que rigen el país que todo está muy bien.

Un saludo afectuoso al Ing. Ramón Laguna y a su linda esposa, Lic. Lilia de Laguna y sus guapos hijos, quienes como siempre son buenos anfitriones, me hubiera gustado estar, pero por motivos de salud no pude asistir a su celebración, de buena fuente me enteré que estuvieron nuestros amigos, Profesor Oveth Ochoa, Lupita Zepeda, Armando Palacios y René Caballero, este reencuentro fue para saludarse y hacer planes para nuestra asociación cultural Dr. Rodulfo Figueroa que dirige nuestro presidente, Ing. Ramón Laguna, gracias por invitarnos y disculpas. Saludos a la familia Macal Domínguez, gracias por el espacio que nos dieron por muchos años a la Asociación Nacional de periodistas A.C., ANPAC y a la Asociación Cultural Dr. Rodulfo Figueroa, gracias C.P. Emilio Macal Zepeda y a su esposa Linda Domínguez de Macal, dios los bendiga.