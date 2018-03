DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Nada nos da más gusto que la noble actitud

Nada nos da más gusto que la noble actitud de los mexicanos, la unión que demostramos cuando se trata de salvar y mejorar la vida de millones de niños, que tuvieron la desgracia de nacer con algún problema, o una terrible e inesperada enfermedad, que llena de angustia a la familia, por eso da gusto saber que México no es indiferente a ellos y que el TELETON es un medio de dar la mano, de ver que manos amigas que no conocemos, dan lo que pueden un cambio en los mandados, en una farmacia, grandes empresas unen sus fuerzas y están presentes cada vez que se necesita… he escuchado muchas veces a personas que no creen en esta noble labor de quienes promueven este evento, yo sí creo, por problemas de salud estuve en tratamiento en el hospital siglo XXl, dependiente del IMSS al lado del edificio de adultos están los de los niños, entran y salen en ambulancias algunas con las siglas del TELETON, todos muy bien cuidados, por eso les digo amigos, hay que ayudar, dar la mano de verdad cada peso, estoy segura sirve para salvarles la vida comprarles un aparato, cirugías costosas que los padres no pueden gastar, ha niños y niñas que parecía imposible su curación, su rehabilitación los médicos y terapeutas hacen verdaderos milagros, gracias a Dios, conozco a muchos que vivían en un cuna, después en una cama, al ser atendidos en ese bendito lugar, da gusto verlos caminar, hacer travesuras, de la mano de sus padres, ya no en sus brazos, con $225.00 (doscientos veinticinco pesos) mensuales apadrine un niño, un pellizquito, a su tarjeta, nada le cuesta y se siente muy bonito ver a un pequeño que esta de pie, corre, juega, cómo cualquier niño, que con nuestra ayuda vuelve a la vida, $7.00 diarios, que tanto es tantito?…

Hablando de niños en León Guanajuato los médicos hicieron un milagro, dos pequeños siameses, unidos por el estómago, pesando c/u poco más de 3 kg. Se imaginan? Según los médicos están sanitos, desde Chiapas y aunque no lo sepan les mandamos fuerte abrazo a ellos y a sus padres, especialmente a los médicos y enfermeras de los que sin conocerlos nos sentimos orgullosos los mexicanos, una luz en la oscuridad que estamos viviendo por la violencia que vivimos, SOMOS MÁS LOS BUENOS y si no que lo digan loa habitantes de Jojutla, quienes con su sencillez, su pobreza de bienes materiales, pero no de espíritu, reunieron $400.00 (cuatrocientos pesos) para donarlo, y acompañar a su héroe, a Héctor, para ser homenajeado en el programa.

En el terremoto de septiembre, el joven vio caer la casa de uno de los habitantes, Héctor no tiene una pierna, al ver que un cilindro de gas estaba a punto de estallar, no lo pensó, le gritaban que no entrara a la casa, lo hizo a pesar de tener solo una pierna, apoyado en su maleta sacó el boiler sin pensar cómo él dijo, si no lo hacía serían muchas la víctimas, de ahí en adelante siguió ayudando día y noche, Héctor tiene problemas de adicción, con esta valiente acción se ganó no solamente la admiración de los mexicanos sino del mundo entero, ya está recibiendo terapia apoyado por el Teletón, gracias Héctor por tu ejemplo, por tu valentía, ojalá te den un buen trabajo para sacar a tu niño adelante y a Jojutla les construyen sus casas, ya que viven desde septiembre, bajo laminas o plásticos, DONDE QUEDARÍAN LOS MILLONES QUE ENVIARON LOS PAISES?… LOS ESTARÁN USANDO EN LAS CAMPAÑAS?… ESTO ES UN CASO PARA LA ARAÑA DEL GORDITO TOBY… si fueran buenos mexicanos los políticos que se “mueren por gobernarnos… donarían parte de lo que están gastando, junto con su saliva, para convencernos, hablando de eso, YA NOS TIENEN HASTA LA “M” con sus mentiras día y noche, a propósito el joven que va por su credencial y camina para atrás, será un mensaje?… que así iremos pátras cómo el cangrejo… ahí se los dejo de tarea, porfa ya párenle un poco, sino en lugar de votar no lo haremos de castigo… pero que lindo es México a pesar de sus problemas… pásenla bonito!!