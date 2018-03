DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Para los que nos dedicamos a este oficio, de informar

Para los que nos dedicamos a este oficio, de informar, nada nos da más gusto que dar buenas noticias, y el programa LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO, en su novena edición, efectuado el domingo 25 de este febrero cálido y alegre, que une a un país tan lindo como el nuestro, lleno de problemas, de violencia que las autoridades no pueden controlar, sino al contrario tal parece que los jinetes del apocalipsis se han soltado para hacer mas daño que nunca, y que al contemplar la unión de las familias, de niños, adultos, abuelos, la sonrisa de satisfacción por hacer algo noble y bueno, limpiar lo que millones de irresponsables tira a diario, toneladas de basura, de verdad no es posible que a pesar de las sacudidas (terremotos) que nuestro planeta nos ha dado como protesta para recordarnos que nuestra falta de respeto a la tierra, que cada vez es con mayor fuerza, no nos haga hacer conciencia del daño que le hacemos, en los momentos del susto, bajamos a toda la corte celestial, no sabemos a dónde meternos, pasa, y de nuevo a seguir con la irresponsabilidad que nos distingue, de verdad, no aprendemos de nuestros errores, lo demuestra las miles de toneladas de basura que recogen millones de voluntarios, en lugares especiales de la Ciudad de México, cada año voluntarios tratan de raspar kilogramos de chicle que personas irresponsables pegan en árboles, en bancas de los parques, no se vale de verdad tanta falta de respeto al medio ambiente, al país que nos vio nacer y nos da cobijo, NO SE VALE… y a los millones de voluntarios, a T.V. AZTECA, a Don Ricardo Benjamín Salinas Pliego gracias, por animar a millones de mexicanos a hacer esta limpieza, que dura poco, pero que tenemos la esperanza de que los niños de hoy, serán el ejemplo de las que vienen, eso es el mayor deseo, gracias a todos los de T.V. AZTECA, fuerte abrazo desde Chiapas, a nombre de nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra hermosa naturaleza… Nuestro hermoso Cañón del Sumidero, Cascadas de Agua Azul, Lagos de Montebello, y todo lo que podemos presumir al MUNDO… Pero hay otras cosas bonitas que da gusto platicarles, y es que aquí en la Capital existe desde hace muchos años un rincón bonito, agradable, donde a diario se reúnen adultos mayores, maestros jubilados, La Casa Geriátrica Tuxtla perteneciente al ISSTECH, tiene todo para que quienes se reúnen de lunes a viernes, se diviertan, hacen manualidades, pintan, bailan, juegan, hacen de todo para pasarla bien y divertidos, el viernes 23 coronaron a Elisa I primera entrego y corono la reina saliente, Chavelita I, (Isabel Cruz Gálvez) quien entrego y corono a Elisa I, Chavelita entrego la corona a Elisa I, una guanajuatense más chiapaneca que el chipilín, muy querida por sus compañeras (os) Chavelita entrego cuentas claras de su reinado y una silla de ruedas para rifarla y reunir fondos para el gremio, Elisa I, expresó su agradecimiento a sus compañeras (os) con su sonrisa, y feliz de haber sido distinguida por mayoría de votos, les diré que hace 4 años fue Reyna en el Grupo de INAPAM Guadalupano de Terán, después de lo anterior la Reyna del 2018 de la casa Geriátrica Tuxtla bailo con su chambelán su esposo el Sr. Ismael Gutiérrez, sus compañeros y amistades, hijos y nietos, toda su linda familia participaron en el vals que los dos reinas bailaron, el programa se efectuó de esta manera: Recibir invitados, presentación de autoridades, palabras de bienvenida por el Dr. Darinel Navarro Pineda, Jefe de Departamento de la casa Geriátrica Tuxtla, Desayuno, Pasarelas y palabras de la Reyna 2017, Chavelita (Isabel Cruz Gálvez, presentación de la Reyna 2018 Elisa I, coronación y palabras de la Reyna electa Elisa I, coronación de Reyna (Elisa) por el Director General del ISSTECH, C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa Pasarela, palabras de la Reyna 2018, (Elisa)I, agradecer la participación y despedida, todo lo anterior fue amenizado por la música de la Marimba Orquesta al pie del Cañón del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez… Para cerrar con broche de oro lo anterior, el Dir. Gral. Del ISSTECH. C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa, les dio la buena nueva, al darles a conocer la noticia de un bonito y confortable autobús, con las siglas del Geriátrico Tuxtla, fue una noticia que arranco aplausos y agradecimiento de los socios de ese bonito espacio para quienes trabajaron años en diferentes instituciones… Felicidades… Pásenla bien chulo, amigos, se vale: FELIZ DÍA DE LA AMISTAD… una mala noticia el cine teatro y televisión mexicana ha perdido a un actor, el guapísimo y sencillo actor Rogelio Guerra, después de haber sufrido graves enfermedades dejo de existir el día 28 del presen te, un fuerte abrazo a su familia y a sus compañeros de trabajo, DESCANSE EN PAZ DON ROGELIO.

NOTA: Una disculpa a nuestros amables lectores por el retraso de esta nota que debió haber salido la semana pasada GRACIAS por leernos… Abrazos y mucha suerte, estoy muy apenada pero fue involuntario.