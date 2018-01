DE TODO UN POCO / AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/ Queridos reyes magos

Queridos reyes magos; Melchor, Gaspar y Baltazar, como todos los años reciban saludos cariñosos de los que a pesar de todo aun creemos en su existencia. Lo anterior se los digo no como reproche por todo lo que ha pasado en nuestro querido país y en todo el mundo, de verdad nunca como hoy después de la revolución se había vivido con tanto miedo debido a la violencia, el abuso de poder y para colmo, los desastres naturales para completar la angustia que se ha desatado y que tanto daño físico y mental ha causado, disculpen que les cuente lo que seguro ya saben, solo les pido por favor, que a pesar de que los niños se enteran por todos los medios de lo que pasa en el mundo, especialmente lo que ocurre en nuestro país, de las tranzas, saqueos y despojos que nos hacen los que deberían de cuidar lo que les confiamos al tachar una boleta, para subirlos a los más altos puestos, nos fallen, saqueando lo que puedan y hasta lo que no, que nuestros niños a pesar de lo que ven y escuchan, sigan confiando en ustedes, sigan siendo niños sanos y que no aprendan las malas mañas de los políticos… se que les estoy pidiendo tal vez un imposible, pero comprendan que es desesperante saber en el peligro en que están nuestros mayores tesoros, nuestros hijos, que aunque no pueda evitarse se enteran con todos los medios de comunicación que existen y no estemos renegando de los medios, pero hay que cuidarlos mucho de lo que vean, lo más que se pueda. Disculpen queridos reyes magos, ahora que ya me “pique” con mis peticiones, también los adultos tenemos derecho a creer de su existencia, es por eso que quiero preguntarles algo que me es preocupante, como les debe preocupar a la gente pensante y preocupada por los que perdieron todo por los terremotos del año pasado y la pregunta es: si el jefe de gobierno de la Ciudad de México; Miguel Ángel Mancera dice que pasará más de siete años para que la ciudad se recupere, ¿Por qué puso de nuevo la pista de hielo? Si en la CDMX hay muchos lugares para divertirse sanamente, esa pista sale carísima, por lo menos haría una casa sencilla con el costo de la misma, de seguro en semana santa pondrá como siempre playas artificiales, que igual salen costosas, pero en fin, cada cabeza es un mudo, y las de querer conquistar al pueblo de esa manera, gastando lo que no tenemos, hay ya ellos, pero deberían tener un freno y lógica para hacer gastos superfluos en esta época tan difícil, los que no tienen nombre son millones que gastan en campañas solo para sacarse los trapitos al sol, sin comprometerse con proyectos reales, así están los candidatos a la presidencia y los 3406 funcionarios que nombrarán… solo puedo pedirles Queridos reyes que tengamos por fin un buen presidente, gracias. Feliz año amigos lectores, que vengan muchas buenas noticias, salud, paz, amor en sus familias y dinero, dios los bendiga, ¡Feliz 2018!.