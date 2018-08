De Todo un Poco/América Pérez Villatoro/Señor presidente electo

Señor presidente electo, me da gusto saludarlo y desearle primero, salud, mucha suerte y lo mejor que ha deseado para nuestro querido y muchos sexenios apaleado, despojado, saqueado, México, de verdad merece todo el apoyo de quienes votamos por usted, solo le pido como chiapaneca, que se cuide, su salud es muy importante y los años que ha pasado luchando por el merecido lugar, han sido estresantes para usted y su linda esposa y familia, cuidese señor, para que lo tengamos en ese lugar especial para un MEXICANO honesto, que luchara para enderezar el barco que tiene muchos años que está a la deriva, disculpe que le diga esto (soy adulto mayor) que no necesita llegar a las 6 a.m. a Palacio Nacional, que poco a poco se acomodarán las cosas, especialmente si “mete al bote” a quienes lo merecen o ya no pensionar a toda esa bola de flojos, (presidentes) que por seis años se dedican a saquear, los pensionen el resto de sus vidas y a sus viudas igual, mientras millones de mexicanos viven en la miseria, le digo esto, aquí en Tuxtla, las noches antes que pasan los de la basura, a las 11 o 12 pasan niños con carretilla para tirarla y recibir una propina, duele señor, ver tanta miseria, como columnista del diario Péndulo de Chiapas, siempre estoy protestando, aunque no me hagan caso, varias veces le he dicho a Peña Nieto, que no mienta al decir que hay trabajo para todos, si hay, para los que tienen “palanca” porque corren a unos para meter a otros, así con bandera de “tontos” terminan sus sexenios, por eso dimos nuestro voto, por la confianza que nos inspira, usted sabe señor presidente que recibirá un país lastimado, que tiene que pensar bien a quien nombrará para colaborar en el difícil camino que empezará el primero de Diciembre, por aquello de “dime con quién andas” y usted es derecho en sus actos, por eso confiamos al cruzar la boleta a su favor, los del norte de nuestro estado, igual saqueado decía una paisana de mi lindo Yajalón, que los tabasqueños tienen una inmensa fe en el señor de Tila, que ojalá usted haya prometido hacer la carretera, para que sus paisanos lleguen como todos los años, con más facilidad y seguridad a visitar y agradecer los favores del señor de Tila, el único que hizo algo fue el Gral. Absalón Castellanos Domínguez, cuando gobernó a Chiapas, le hicieron una fiesta para agradecerle, no le dieron mantenimiento, usted ya conoce y pasó por ahí.

Señor: quiero comentarle lo sig: en José T. Cuellar #61 col. Obrera, Deleg. Cuauhtémoc, los deptos.; 1, 3 y 4 somos fieles seguidoras de sus campañas y las veces que hacían eventos en el zócalo del D.F. así debe de llamarse Distrito Federal… la familia Flores Ramírez, Flores Pérez y la mía Pérez Villatoro, estábamos apoyándolo siempre, por la confianza que nos inspira, en ese edificio tenemos un problema, vivíamos tranquilas confiadas en que la señora Mónica Herrasti nos vendió el edificio en septiembre del 86, compramos nosotras y ella presenta escrituras de diciembre del 86, y empezó a pelearlo como propietaria en 2004, se imagina señor, además desde esa fecha puso una manta anunciando la venta del mismo, ya vendió dos con familias que se dedican al narcomenudeo, ya estuvieron en el bote.

Además del peligro en que están nuestros hijos, con los antecedentes de esa gente, día y noche tienen música a todo volumen, estamos enfermos de los nervios, por el desvelo que nos causan, es un verdadero martirio, he tenido que acudir al D.F. a tratamientos de radioterapia, al siglo XXl y llegar a hotel, por todo lo anterior AYUDENOS SEÑOR, hemos escrito a la presidencia de la república y nos envían a donde usted estuvo, FPTTO. Del D.F. ya no sabemos a dónde pedir ayuda y confiamos plenamente en su buena voluntad de ejercer justicia, de verdad. Le envió los datos para que sepa la realidad a la que nos enfrentamos: la impostora Consuelo Palacios Lechuga, dice haber comprado en diciembre del 86, con Mónica Herrasti, nosotras compramos en septiembre del mismo año, con la misma persona la cual llamaron a declarar y dijo que fue a nosotras a las que vendió el inmueble, lo más importante a Consuelo le firmaron las escrituras un notario público ya finado. Datos del mismo: acta de defunción, Notario Rafael Oliveros Delgado, falleció 11 de febrero del 83, Consuelo Palacios muestra escritura 2 fechadas en diciembre del 86, o sea revivió para firmarle a Consuelo sus escrituras, a pesar de todas las pruebas, de la declaración de la que nos vendió y su ex esposo, a pesar de tanto dinero que hemos gastado ya no vemos la puerta, de verdad señor estamos desesperadas, somos mujeres solas las que compramos el inmueble, a la Sra. Blanca la tienen de arriba abajo, por eso votamos por una persona que nos da ESPERANZA, de justicia, me apena decirle, pero ya nos detuvieron y pasamos la pena de estar tras las rejas, se imagina? POR FAVOR S.O.S. estamos en sus manos, perdone la molestia, ya no sabemos qué hacer.

Con una fe y confianza en su persona, le envió desde está linda tierra, que acogió a su familia (mi hija Maritoña Rodríguez Pérez, tiene amistad con su hermano Pio López Obrador, que le contó que vivieron en la colonia Moctezuma aquí en la capital. Cuídese mucho, no juegue con su salud, me imagino que su guapa esposa le dice lo mismo, tienen un pequeño, por el cuídese.

Lo anterior se lo digo porqué queremos tener un presidente sano y fuerte para cuando se vaya a “la Chingada” a gozar de sus recuerdos, de haber llevado a México, con amor, respeto, especialmente haber logrado mejorar la vida de millones que hoy sufren, cómo decía el inolvidable Luís Donaldo Colosio: “México tiene hambre de JUSTICIA” disculpe, ya parezco cura de pueblo, pero de verdad deseamos lo mejor para usted y para México.

Mi familia y yo le deseamos lo mejor atte.

Antilla América Pérez Villatoro.

Calle boreal #349 fracc. La Herradura Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

