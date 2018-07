DE TODO UN POCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Terminaron los juegos internacionales de futbol

Terminaron los juegos internacionales de futbol, Francia tiene de nuevo la codiciada copa, después de 20 años que también la tuvieron, lágrimas, abrazos, gritos de triunfo y alegría, lo más hermoso es ver abrazarse entre triunfadores y derrotados, es tan bonito ver al mundo unido por un juego con enorme multitud aplaudiéndoles, el mundo entero felicitándolos, es cuando nos preguntamos ¿porque tanta violencia? ¿Por qué tanto odio unos contra otros, sin conocerse?… si cuando hay un desastre natural, terremotos, huracanes, erupción de volcanes, otros, o como vimos al mundo sufriendo, al ver a los niños Tailandeses atrapados en una cueva bajo el agua, varios países enviaron a sus mejores rescatistas, a luchar por sacarlos con vida y lo lograron, a Dios gracias perdieron a un rescatista, pero los niños y su entrenador salieron con vida, que Dios nuestro señor de consuelo a la familia del valiente rescatista, fue una imprudencia del entrenador haber llevado a los niños al peligro… así el mundo lleno de contrastes, unieran sus fuerzas para dejarse de odios que por ambición de poder y de dinero se ha vuelto horrible, que fácil quitan la vida, así nomás, sin importar el dolor de las familias, unamos nuestras oraciones, para que cambien las cosas del mundo que dejaremos a la generaciones venideras, que los que hacen daño, que la paguen, que no los suelten para seguirlo haciendo, que un puño de billetes, no valen tanto, como la vida que dejaremos a nuestros seres queridos… PIENSENLO, AUTORIDADES CORRUPTAS… USTEDES TIENEN FAMILIA ¿no?… y… el bocón del Trum-pudo, sigue insistiendo y parece que hasta lo sueña el tema del muro, según él, los mexicanos echamos a perder a sus “muchachitos”, lo que tal vez no sabe, porque nunca lo leyó, es que las drogas las empezaron a consumir los soldados de la guerra de Vietnam, hace muchísimos años, todavía en mi pueblo Yajalón, recuerdo que leí una revista, que el gobierno de esa época, que ha de haber sido igual de necio y prepotente que el copetón, se le ocurrió la “brillante” idea de enviarles drogas a los combatientes, para que aguantaran y no sufrieran tanto por asesinar a desconocidos, porque la guerra así es, se acribillan ambos mandos sin odiarse, ni conocerse (horrible) los soldados que regresan a sus casas, o llegan sin algún miembro, o traumados, no duermen, sino toman alguna droga, sufren de pesadillas, pues la esposa y la familia también sufren el trauma de la guerra, sin deberla y sin culpa alguna…

Por eso en donde menos esperan, salen de pronto asesinos, como pasó con el mexicano de más de 90 años, salvajemente atacado por una mujer (afroamericana) que ha de haber estado drogada, medio mato al pobre hombre, no se vale… en alguna escuela algún alumno mata a sus compañeros, así nomás, sin saber porque, mueren inocentes, así que no nos eche la culpa el “meco” que es maleducado, faltándole el respeto hasta a una reyna, ¿Cómo la ven?… pobres norteamericanos lo que están pagando por votar por un loco, maniático…

…hoy los mexicanos tenemos una gran esperanza, de que las cosas cambien que empiece ya sabes quién, con mocharles el sueldo a los expresidentes (cuando esté ya donde el pueblo lo llevó, lo malo es que en su gabinete van a estar muchos con cola larga, que les pisen, ojalá no lo traicionen, o lo estorben en sus planes de mejorar las condiciones de un pueblo que confió en sus promesas de campaña… NO NOS FALLE…ESPERANZA DE MÉXICO”… no lo merecemos. Esperamos que los gobernadores, presidentes, senadores, diputados, no le fallen y lo hagan quedar mal, recuerde ir a visitar al señor de Tila, todos los tabasqueños lo hacen y de pasito, hacer una carretera digna del norte del estado. Que salga de la linda San Cristóbal, pa delante, de verdad gobiernos van, gobiernos vienen y por allá solo el General Absalón Castellanos Domínguez, les dejó bonita carretera, hasta fiesta le hicieron los de la cámara Junior y el Club de Leones… de verdad… S.O.S. POR CARRETERA.

Y suerte y mucho ojo, por los traidores… no deje que FOX se burle, por lo del moche a pensiones de ex presidentes, que por seis años de servicio y de servirse, con la cuchara grande, les den una pensión tan de burla para los que menos tienen…a propósito ¿darán el sobrante de las campañas, para construir las casas a damnificados, que están enfermos por dormir en la calle y mal comer… ándele… hágales cumplir lo que ofrecieron… ay otra vez soñando… saludos a los gerontólogos Belén Solar Martínez, Francisco Gerardo Molina, al grupo de jóvenes que nos alegran un rato con su presencia, pláticas y ejercicios. Enviadas por la UNACH y el INAPAM… gracias a Doña Chabelita Fernández por su hospitalidad y a las compañeras y compañeros, que por un rato olvidamos los problemas y nos divertimos… GRACIAS…

18 de julio de 1965 salió mi primer nota en el periódico “HORIZONTES” que fundaron los periodistas Miguel Útrilla López y Roberto Rossete Trujillo… 53 años, lo recuerdo porque mi padre un cubano más mexicano que el maguey cumplía años ese día… PASENLA RETE CHULO!!