DE TODO UNPOCO/AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Empezamos estas líneas con un abrazo fraternal

Empezamos estas líneas con un abrazo fraternal a nuestros vecinos guatemaltecos, que están sufriendo la furia de la naturaleza, al despertar el volcán de fuego, duele ver la angustia de los que no encuentran a sus seres queridos y verlos llorar por la pena de perderlos y pensar que tenemos tan cerca del nuestro el volcán Tacana y Chichonal, y muy cerca de nuestra capital el Popocatépetl y el Iztaccihuatl, bellos, hermosos todos, pero con el peligro de que despierten, el padre Goyo, cómo se le dice al Popo, está monitoreado siempre y constantemente lanza sus fumarolas, cómo diciendo: aquí estoy, recuerdo el susto que llevamos en Diciembre del 94, estábamos en el D.F. nuestra capital, (Sr. Mancera) se le ocurrió al coloso respirar, llenando de cenizas los alrededores, no hizo más que eso, a D. G. porque de verdad son valientes los que habitan casi en las faldas del volcán, en la azotea donde estábamos subieron como cinco centímetros de grueso de cenizas, nosotros asustados, bajando a toda la corte celestial, se imaginan a nuestros vecinos como están, ojalá se calme pronto y no siga dañando a sus habitantes, que lo que harán, seguramente es emigrar y se vendrán a México, el hospitalario, a donde miles no tienen trabajo, aunque Peña Nieto diga lo contrario, porque aquí despiden a unos para darles a otros, o hacen lo que hizo Castellanos, quitarles el miserable sueldo a sus veladores, (para su campaña) sin duda… en lo que ustedes crean por favor oremos por nuestros hermanos, que antes fueron nuestros paisanos y porqué al cruzar la boleta del día de elecciones, no pongamos a un Herodes en la presidencia, y en las cámaras de diputados y Senadores, (ni Dios lo quiera… Osea que oremos por los guatemaltecos y por nuestro tan golpeado y sufrido, asustado México… pero hay buenas noticias, y es que un joven mexicano, Isaac Hernández ganó en Moscú el primer lugar de danza, que manera de bailar, es como un ángel volando, deteniendo a su compañera de una manera hermosa, de sueño, es un orgullo y una esperanza para la juventud, que merece un ejemplo, Isaac invitó a los jóvenes a seguir su ejemplo, a lograr sus sueños, dedico a sus padres y a México su triunfo, un joven muy guapo, digno representante de nuestros jóvenes mexicanos, felicidades desde Chiapas a ti y a tus padres!!

Terminó el concurso de Mexicana universal, que dirigió la Miss universo de hace varias décadas, Lupita Jones, que orgullo para México tener en todos los estados de nuestra geografía tantas bellezas, no solo eso, sino preparadas intelectualmente, para representarnos, las pruebas a las que se enfrentaron, algunas muy crueles, ¿Por qué serán así? Por ejemplo: las hicieron entrar a un panteón en la noche, una de las chicas cayó a una tumba abierta, causándole un susto tremendo, creo que se tuvo que poner collarín, las hicieron aguantar una tormenta artificial, igual en la noche, darles a probar animales vivos, (no masticaron) ¿pero se imaginan el susto?, hicieron cosas raras, que nada tenían que ver con la inteligencia o la belleza de las concursantes, pero estuvo muy peleada la corona, ganó la joven de Colima, preciosa, sencilla y muy preparada, para ir por la corona de Miss Universo, ojalá gane, será otro aliciente para los mexicanos y una cachetada al nefasto Trump, (por cierto el volcán de Colima, siempre está activo) Felicidades a su representante la linda Andrea Toscano… por cierto cuando ganó una chiapaneca, de apellido Ully, Raúl Velasco se enojó, porque ella lo corrigió en una pregunta, y además otra de las chicas, dijo un saludo caluro, en lugar de caluroso… saludos!! Espero hayan tenido un feliz día de la LIBERTAD DE PRENSA compañeros!!

Como añoramos las fiestonas que nos hacía Don Juan Sabines Gutiérrez los 7 de Junio, nos festejo en Comitán y los lagos de Montebello.