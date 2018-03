DE TODO UNPOCO /AMÉRICA PÉREZ VILLATORO/Nunca como hoy, el día internacional de la Mujer

Nunca como hoy, el día internacional de la Mujer, se habían unido millones de mujeres de todo el mundo, no para celebrar, sino para protestar contra el maltrato a las mujeres, cada vez es mas la crueldad con que son asesinadas, lo mas bajo que han llegado hoy, son contra las que luchan por un lugar en la política asesinarlas, dejar en la orfandad a niños, jóvenes, que al correr el tiempo y por lo que hicieron contra una valiente que se enfrenta a tan cobardes contrincantes no es posible que las autoridades dejen libre a quienes se les ha comprobado ser culpables, de asesinatos, violaciones, robos, no puede se que así nomas, los dejen en libertad para seguir cometiendo sus fechorías, o los liberan por no mantenerlos o porque le llegaron al “precio” a las autoridades, para mantenerlos, pónganlos a trabajar, a ganar un sueldo y no ser una carga para el gobierno y la sociedad, pero que no los suelten para seguir haciendo daño, que lo anterior sea acompañado por tratamientos psicológicos, durante su estancia en prisión, que al salir tengan un trabajo seguro, para sacar a su familia adelante… QUE NO LOS SUELTEN, hasta cumplir su sentencia… lo importante de esta fecha 8 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer, es que por primera vez y en todos los países libres las mujeres salieron a las calles a exigir sus derechos, y millones de hombres las apoyaron, de verdad hoy mas que nunca hay que unir voces para ser escuchadas ,todos los días enseñan en Alerta Amber, fotos de niñas y jovencitas que desaparecen así nomás, los padres y familiares angustiados las buscan, sin encontrar rastros de ellas, las redes sociales con engaños y fotos falsas enganchan a la prostitución, y es difícil volverlas a ver, para el dolor y pena de la familia, cuidado con las “Redes Sociales” hay que estar alertas, con quien se comunican nuestras jóvenes o niños, niñas… CUIDADO… lo que si hay que festejar, es el gusto que nos da dar noticias como esta: Xóchitl, una niña del bello San Cristóbal premiada y reconocida por la U.N.A.M. por haber inventado un calentador solar según sus papa la chiquilla Xóchitl pidió a su familia recolectar deshechos de las piezas que utilizaría en un invento, logrando su propósito, la chiquilla quedo becada para seguir sus estudios, FELICIDADES XOCHITL, eres un orgullo para Chiapas y tu familia, igual que el joven de Ocosingo que fue inventado por la NAZA, por sus inventos, y muchos jóvenes en Robótica, aprovechen su inteligencia , gracias por poner en alto a Chiapas y a sus Maestros… ADELANTE… no se imaginan el gusto que me diría que el copetón de Donal Trump, se enterara de estos triunfos de los Mexicanos, que de una u otra forma siempre está buscándole eras al olmo” picando la cresta al “gallo giro” aquí y allá… también nos gustaría saber la reacción del presidente as feo por dentro y por fuera del país del norte, por los Oscares que recibió el tapatío Guillermo Del Toro, por su extraordinaria película La Forma del Agua, donde la imaginación del cineasta hizo que el público se emocionara hasta el limite que bueno que salió triunfante otro Mexicano, tapatío, para orgullo de Jalisco de nuestro país, aunque salió un cineasta que hace muchos años queriéndolos acusar de plagio, se calmaron los ánimos… lo mas probable es que haya sido por el personaje, muy parecido al “Monstruo de la Laguna Negra” u otra que no recuerdo, pero la que vimos de Don Guillermo, estuvo “de pelos” tierna, muy violenta, pero muy humana, con excelentes actuaciones, otro Oscar desde Chiapas… lastima que ya la piratería que hace tanto daño a los productores, ya están vendiéndola, por eso el cine en grandes estrenos como la mencionada, tiene muy poco público… De todos modos, comprando antojitos y refrescos, ayudamos a los que necesitan lentes, un buen fin, para ayudar… pásenla rete bonito… Unamos nuestras oraciones por este MEXICO que se está cayendo a pedazos, y es en SERIO, y que tengamos buen tino al dar nuestro voto, mucho ojo, y si no funcionan… Pa guerra… Ya basta de agacharse, y dejar el poder en manos peligrosas e inconscientes, y por Favor, que nos dejen descansar de sus campañas, mentiras, día y noche y por todos los medios nos atormentan… ¡YA CHOLE!… PORFA