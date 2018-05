Debate pide CIOAC a presidenciables

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera, exigió a los candidatos que buscan la Presidencia de la República debatir sobre una política agroalimentaria que permita recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en México.

En Chiapas, las cosas no caminan bien, menos en el resto del país, el Sur es una de las zonas más olvidadas, pero de las más, peleadas para que los ciudadano otorguen el voto a favor de los ahora aspirantes, no solo a la Presidencia de México sino también a la gubernatura y otros cargos.

Lamentó que luego de 45 días de campaña, los cinco candidatos presidenciales, en aras de sacar votos no estén discutiendo cómo cambiar la política agroalimentaria de los últimos 30 años; cómo habría que modificar y pactar un Tratado de Libre Comercio con América del Norte o cómo relacionarse con otras economías, diversificar las relaciones comerciales con quienes producen alimentos.

En entrevista de medios, el dirigente de la CIOAC, puntualizó que tratar los temas antes citados son una exigencia “porque me parece que quien pretenda gobernar a México debe actuar con responsabilidad, debatir y proponer cambiaos de raíz en las políticas que tanto nos han dañado”.

Entonces, apuntó, dichos tópicos no pueden quedar en el discurso de cambio sino arribar a la propuesta de cómo y cuándo pues en las campañas electorales el planteamiento sobre una política agro alimentaria para satisfacer las necesidades de la población mexicana está ausente.

Ovalle Vaquera, mencionó que discutir una política agroalimentaria pasa por el cómo producir alimentos, con qué instrumentos legales, de política pública, de investigación, de innovación, de recursos y qué tipo de productores.

Recordó que uno de los tres abanderados presidenciales ha estado ya en dos contiendas anteriores y en todas ha hablado de cambio de políticas pero no dice cómo lo va a lograr.

Reflexionó el dirigente de la CIOAC, sería bueno que en las campañas, los interesados en gobernar definan su confianza en los mexicanos, en los pequeños productores. “Tenemos los recursos naturales, humanos y la voluntad suficiente para impulsar la política que transforme la vida de los mexicanos. La pregunta es ¿si quienes pretenden gobernar, le tienen confianza a los mexicanos o a las grandes potencias?”, concluyó.