Declara jurado a Manafort culpable de fraude

Virginia, Estados Unidos (21 agosto 2018).- Paul Manafort, ex jefe de la campaña del Presidente estadounidense, Donald Trump, fue declarado culpable este martes en su juicio por fraude financiero.

El veredicto fue una victoria para el Fiscal especial, Robert S. Mueller III, cuyos fiscales construyeron un caso en el que Manafort ocultó millones de dólares en cuentas extranjeras para evadir impuestos y mintió a los bancos repetidamente para obtener 20 millones de dólares en préstamos.

Manafort fue condenado por cinco cargos de fraude fiscal, dos cargos de fraude bancario y un cargo por no revelar una cuenta bancaria extranjera. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre 10 de los 18 cargos y el juez declaró la nula anulación de dichos cargos.

El juicio se centró en las finanzas personales de Manafort, en particular las decenas de millones de dólares que hizo asesorando a un partido político en Ucrania que respaldaba las políticas pro Rusia.

El juicio no tocó directamente la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 o sobre si Trump intentó obstruir la investigación.

Sin embargo, fue la primera prueba de la capacidad del Fiscal para enjuiciar un caso en un tribunal federal en medio de una intensa crítica del Presidente y sus aliados de que la investigación es una cacería de brujas tendenciosa e injustificada.

Antes y durante el juicio, Trump buscó defender a Manafort como víctima de un exceso de la Fiscalía y distanciarse de él, diciendo que Manafort había trabajado para él solo de manera breve.