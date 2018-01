Declarar nuevo municipio a Pueblo Nuevo Sitalá, demanda añeja

ASICh

Habitantes de Pueblo Nuevo Sitalá del municipio de Simojovel arribaron al Congreso del Estado de Chiapas en busca de respuesta a la demanda añeja de crear un nuevo municipio.

Abel Zúñiga Rodríguez, coordinador del movimiento ciudadano, sostuvo que desde el gobierno de Pablo Salazar empezaron con las gestiones para declarar nuevo municipio a Pueblo Nuevo Sitalá, que comprendería once comunidades La Ceiba, Ceibita, Vinoté, El Triunfo, La Frontera, Tepeyac, Los Arrayanes, Chapayal, Cipres, San Antonio Nuevo León y Castillo Tielmans.

Dijo que tienen todo potencial para poder ser un municipio libre y soberano, sobre todo que la actividad preponderante económica es agrícola, con la producción de café, así como artesanías, y en todos los aspectos políticos y sociales.

Anotó que han cumplido con todos los requisitos que marca el decreto 168, aprobado por el Congreso del Estado en abril del año pasado, pero a la fecha no les dan respuesta. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Hugo Pérez Moreno, ha dado la información a la Mesa Directiva.

Los requisitos que cumplieron es el censo de población, una consulta a las comunidades, actas de acuerdos donde se deja en claro que se está de acuerdo separarse del municipio de Simojovel y el acta de Cabildo del Ayuntamiento.

Apuntó que esta demarcación ya fue municipio en 1917, de lo cual tienen documentos, pero por ignorancia de la población de ese entonces se perdieron los poderes.

Se trata de una demarcación habitada por 10 mil 207 personas, y una extensión territorial de mil 500 hectáreas, donde están las comunidades que colindan con los municipios de Pantelhó, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y Chilón.

Esas comunidades están en el olvido, porque no llegan los programas sociales, recursos federales y la gente se muere por lo mínimo, porque no hay atención de salud.

Manifestaron preocupación porque el tiempo transcurre y se agotan jurídicamente, aunque reconocen que existe la voluntad del gobernador del estado.