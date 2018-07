Defiende AMLO nombramiento de Bartlett

REFORMA / Redacción

Cd. de México (30 julio 2018).- Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, defendió este lunes el nombramiento de Manuel Bartlett como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entrevistado en el aeropuerto de Villahermosa, en Tabasco, sostuvo que el ex Secretario de Gobernación cuenta con suficiente experiencia para el cargo.

“Respeto mucho sus puntos de vista, pero el licenciado Bartlett, desde hace muchos años, ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para la CFE”, dijo el tabasqueño.

¿Pesó más la experiencia que su pasado?, se le preguntó.

“Sí, la experiencia y también se debe de tomar en cuenta que él ya fue Secretario de Gobernación, de Educación Pública y ha estado defendiendo la industria eléctrica, cuando menos en los últimos 15 años”, respondió López Obrador.

El virtual ganador de los comicios presidenciales minimizó las críticas que han desatado algunos nombramientos de su futuro gabinete.

“Como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco no les gustan algunas cosas”, dijo.

“Los entiendo pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera ni nadie, voy a cumplirle a los mexicanos”

¿Hay una guerra sucia contra su gabinete?, se le preguntó

“Creo que es natural que exista la crítica porque durante muchos años se llevó a cabo una política en donde no contaba el pueblo, eran nada más los políticos y los llamados hombres de negocios los que dominaban México”, respondió.

El tabasqueño anunció que en su Administración habrá una restructuración de la CFE que, afirmó, hoy se ve obligada a comprar energía a los particulares.

“Hace 20 años éramos autosuficientes generación de energía eléctrica, ahora ya compran la mitad de la energía eléctrica que consumimos y se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que le venden energía eléctrica a la CFE”, aseveró.

“Se piensa que el subsidio se le da al consumidor y no, el subsidio se le está dando empresas que le venden energía eléctrica la CFE. Han dejado que se cierren las plantas de generación de energía”.

Por otro lado, López Obrador, reiteró su llamado a la calma a los trabajadores sindicalizados, ya que la descentralización de la Administración Pública que tiene contemplada no afectará sus empleos.

“No se va a despedir a nadie y el ajuste lo vamos hacer arriba. Arriba los de abajo ya bajo los privilegios”, agregó.