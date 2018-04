Defiende Videgaray colaboración México-EU en materia de migración

Agencias

Ciudad de México. “México y Estados Unidos trabajamos juntos en temas migratorios de la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos”, señaló vía twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, en respuesta a las advertencias que hizo por esta misma red, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto de que no habrá Tratado de Libre Comercio, si el gobierno mexicano no detiene la migración y el trasiego de droga a su país.

En su mensaje, Videgaray expuso que “Defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el estado de Derecho”, luego de que Trump, envió un mensaje en contra del programa de Acción Diferida para los migrantes llegados en la Infancia (DACA) y en los que advierte que terminará con el TLCAN, si no se detiene el flujo de gente y drogas de México a Estados Unidos.

El twitt del funcionario mexicano, lo envió primero en español y luego en inglés, y terminó con la frase: “Felices Pascuas”, en los dos idiomas.