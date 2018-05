Deja Trump acuerdo nuclear con Irán

REFORMA / Redacción

Cd. de México (08 mayo 2018).- Pese a advertencias de países aliados, Donald Trump informó que Estados Unidos saldrá del acuerdo nuclear de Irán y dijo que está dispuesto a negociar uno nuevo.

El Mandatario firmó una instrucción para que Estados Unidos se prepare para restablecer sanciones económicas al país, sin dar detalles al respecto.

“En teoría el acuerdo nuclear debía defendernos de la locura del régimen iraní”, aseguró Trump. “En su lugar el acuerdo permitió a Irán desarrollar su programa nuclear”.

“Estados Unidos ya no es un país que hace amenazas vacías”, afirmó el Presidente, quien aseguró en campaña que saldría del pacto.

Además, Trump aseguró que el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, está en camino a Corea del Norte para ver detalles sobre su reunión con el líder Kim Jong Un.

¿En qué consiste el acuerdo de Irán?

El pacto de 2015, firmado también por Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, levantaba sanciones económicas a Irán a cambio de que el país limitara su capacidad nuclear.

Por la mañana, The New York Times reportó que Trump dijo en una llamada a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que anunciaría su retiro del acuerdo.

Una persona familiarizada con las negociaciones para mantener el acuerdo de 2015 dijo que las conversaciones colapsaron por la insistencia de Trump de que se mantengan los límites estrictos en la producción de combustible nuclear de Irán después de 2030. El acuerdo actualmente eleva esos límites.

La decisión del Presidente termina con uno de los logros en política exterior de su predecesor, Barack Obama: la firma con otras seis naciones del Plan Exhaustivo de Acción Conjunta (JCPOA, en inglés).

Aunque anticipada, la medida es un golpe a las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados, ya que en las últimas semanas los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania cabildearon con Trump para frenar su salida del acuerdo. Rusia y China también apoyaban el pacto.

Estos países se han comprometido a permanecer en el trato, elevando la posibilidad de un choque diplomático y económico a medida que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones estrictas a Irán.

Los propios asesores del Presidente lo habían persuadido dos veces el año pasado para que no diera este paso.

Sin embargo, se han incorporado a su equipo personas críticas al acuerdo, como el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el Secretario de Estado Mike Pompeo.

Y condiciona Irán permanencia

Ante la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, el Presidente de ese país, Hassan Rouhani, anunció que continuarán en pacto si se garantizan sus intereses, pero tomará decisiones más adelante en caso contrario.

“Debemos ser pacientes para ver cómo los otros países reaccionan”, dijo Rouhaní en un discurso aludiendo al resto de firmantes del pacto: Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.

Pero si las negociaciones fallan, aseguró que Teherán aumentará su programa de enriquecimiento de uranio.

“No permitiremos que Trump tenga éxito en poner presión psicológica o económica a nuestro país”, aseguró en un mensaje a medios.

En tanto, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en un mensaje en Twitter que su país, Alemania y el Reino Unido lamentaban la decisión de su homólogo estadounidense.

“El sistema internacional de lucha contra la proliferación de armas nuclear está en juego”, dijo Macron.