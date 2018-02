Delincuencia organizada, inmiscuida en el sector transporte en Chiapas

Sergio Núñez/ASICh

Los socios de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas manifestaron su preocupación por la falta de atención que han tenido las autoridades competentes en cuanto al transporte pirata y las consecuencias lamentables que están sucediendo con la pérdida de Vidas humanas.

En voz de su dirigente Mario Bustamante Grajales, señalan que ante la negligencia de funcionarios lejos de poner orden se han prestado con pseudo líderes que han hecho históricamente de la venta de placas y permisos, y ahora con expedientes con la ilusión de darles una concesión, por lo que piden que urgente se investiga quiénes son y en qué nivel están estos funcionarios irresponsables.

Indican que esos son los culpables de todo lo que está ocurriendo con estos hechos lamentables, y que no es justo que quieren lavarse la cara con declaraciones irresponsables después de que ocurren más asesinatos por la tolerancia de todas estas unidades que ellos bien saben de quiénes son y a qué interés sirven.

Dijo que tienen más de 2 años que han venido denunciando estos hechos, primero con los accidentes por la falta de mantenimiento de las unidades, por esta competencia desleal, así como la falta de seguridad al no tener certidumbre de quién el día de mañana va a poner a circular y unidades con calcomanías de una organización o con calcomanías de algún candidato sin que estos funcionarios hagan nada.

Cuestionó que cuánto muertos más quieren. Acá no hay más responsables que ellos por su negligencia, por lo que es urgente que sus superiores actúen inmediatamente.

Anotó que la sociedad está perdiendo la paciencia y las protestas van a subir de tono de no actuar, en tanto como gremio una vez más ofrecen coadyuvar con la modesta experiencia en el ramo, adquirida por los años que han caminado en esto, sobre todo que no es justo que el usuario en general siga pagando las consecuencias, porque esto corre el riesgo de que se agrave.

Inclusive, indicó que hace dos años denunciaron que la delincuencia organizada se había inmiscuido en el transporte, pero las autoridades no quieren hacer caso. ASICh