Demandan a Secretaría del Transporte por abusos durante operativos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado ha sido demandada ante la Fiscalía Indígena, ya que violaron los derechos humanos de los choferes que conducían unidades irregulares, durante un operativo.

Y es que la tarde de este lunes 17 de septiembre, se realizó un operativo en esta ciudad, pero debido a un mal proceso, los trabajadores del volante fueron violentados en sus derechos humanos, ya que fueron sometidos y golpeados.

Arturo Díaz Jiménez contó que fue detenido, intentó escapar ante la violencia que percibió, pero le dieron un cerrón, “no quería dar mi llave, pero me detuvieron entre tres, me metieron a una camioneta, yo no sabía que se trataba de un operativo”.

“Me metieron a la fuerza, sentí que era un secuestro, quise escapar, pero entre cuatro elementos me golpearon, me rompieron la ropa y me dejaron tirado cerca del puente San Cristóbal de la carretera de cuota y de paso se robaron mi celular”, agregó.

Por su parte, Daniel Sántiz Patishtán contó que no opuso resistencia a ser detenido, peor fue amenazado y golpeado, “solo damos un servicio y nos trataron como animales”.

Pedro Gómez López, otro chofer violentado, lamentó que durante el operativo también se asustará a los pasajeros, “fui prácticamente detenido, sin que me dieran una explicación de lo que estaba sucediendo”.

“Solamente estaba trabajando, pero salieron armados y me dijeron- bájate hijo de la chingada- y qué está pasando si no hice nada”, indicó.

Uno de los choferes que logró evadir el operativo, Raúl Díaz, dijo que es necesario las autoridades de Transporte respeten su trabajo, “lo que hacemos es por necesidad, lo que deben hacer las autoridades de transporte es regularizar las unidades y así evitar conflictos”.

Asimismo, señalaron que fueron otras organizaciones transportistas coludidas con la Secretaría de Transporte, quienes los implicaron en el operativo, “ellos también son irregulares y no les hicieron nada, había consigna en nuestra contra, quizá por ser indígenas, pero no nos vamos a dejar”.

Finalmente, hicieron un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que tomen cartas en el asunto en contra de quienes los agredieron.