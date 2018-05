Demandará Nestora Salgado a Meade por daño moral

Ciudad de México. Nestora Salgado pidió a José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos Por México, se disculpe públicamente y renuncie a su postulación, como medida de reparación de daño tras señalar en el debate presidencial del pasado domingo que es una “secuestradora”.

Que pida disculpas y “se lave la boca” antes de hablar contra los pueblos indígenas, señaló la abanderada de Morena al Senado por la vía plurinominal, en tanto que sus abogados anunciaron que el jueves interpondrán una demanda civil por daño moral contra Meade, mientras Morena prepara una queja ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por violencia política.

En conferencia de prensa en Cencos, Nestora Salgado afirmó que “Meade miente… a Nestora la calumnia cuando por sus propios méritos y trabajo vino a luchar”, señaló.

La candidata denunció que tras el señalamiento de Meade, “fueron a tirar balazos a la casa de mi hija… Ese señor está exponiendo a mis hijas, a mi familia”, expresó.

También denunció que el PRI está utilizando como “moneda de cambio” órdenes de aprehensión de alrededor de 75 policías comunitarios, incluidos 25 presos políticos.

Señaló que se presiona a las familias completas. “Están queriendo negociar órdenes de libertad a cambio del voto, pero no nada más 75, estarían siendo extensivas para comunidades.

“Cuando regresé a Olinalá, los compañeros, las esposas, dijeron que los habían buscado para ofrecerles que si votaban por el PRI les retirarían las órdenes de aprehensión. Ese es un botín político que quieren utilizar”, subrayó.

Nestora le lanzó una serie de preguntas a Meade. Entre ellas, si sabe agarrar un arma y luchar contra el crimen organizado en los pueblos; si sabe del dolor de las madres que lloran por sus hijos desaparecidos.

“Ese señor no tiene calidad moral para hablar de los pueblos. Rechazo la acusación que este señor me hizo públicamente en cadena nacional, exponiéndome y poniéndome en peligro y a mi familia… La afirmación del candidato nos pone en alto riesgo y legitima un acto de violencia en mi contra… Pepe Toño está en su conciencia si algo le llega a pasar a mi familia, a mis hijos, nietos y mis compañeros”.

La conferencia de prensa de Nestora Salgado concluyó de manera abrupta, después de que el señor José Díaz Navarro, originario de Olinalá, Guerrero, exigió tomar la palabra para denunciar que su “familia (dos hermanos, un primo y dos empleados de éste último) fue asesinada por la policía comunitaria”, mientras exhibía fotos de un grupo vinculado al grupo criminal Los Ardillos. Y él mismo dijo “son Los Ardillos que se hacen pasar por policías comunitarios”.

Salgado, micrófono en mano, le pidió no hablar por todos “porque los policías comunitarios tienen nombramiento en asamblea de pueblos y autoridades de los pueblos”.