Denuncian a Anaya por lavado ante PGR

Ernesto Núñez

Cd. de México (11 junio 2018).- Un día antes del tercero y último debate entre candidatos a la Presidencia, el senador panista Ernesto Cordero acudió a la PGR a denunciar a Ricardo Anaya por su presunta participación en una red de lavado de dinero.

El presidente del Senado, quien enfrenta un proceso de expulsión en el PAN por manifestar su apoyo a José Antonio Meade en el actual proceso electoral, pidió al encargado de despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, acelerar la investigación en contra del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Cordero aseguró que existen suficientes elementos para investigar a fondo la participación de Anaya en la red de lavado encabezada por los hermanos Manuel y Juan Barreiro Castañeda en Querétaro, que se ampliaron con la difusión -la semana pasada- de un nuevo video sobre este caso.

“Que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya, y que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya, porque también hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia”, comentó.

El senador aseguró que acudió como ciudadano y entregó en la Oficialía de Partes de la Procuraduría una ampliación de la denuncia que existe en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMCDMX/0000979/2017, para que se incluya a Anaya en la indagatoria de hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

“Lo menos que esperamos es que estas sean líneas de investigación que nos permitan deslindar responsabilidades y saber si Anaya es un delincuente, lavador de dinero, o no lo es”, añadió.

Cuando acudió a la PGR, Cordero se encontró con tres simpatizantes de Anaya con cartulinas en las que lo acusaban de traicionar a México y de ser un títere del PRI.

Cordero negó que su denuncia haya sido motivada desde la campaña de Meade, y salió al paso de las acusaciones asegurando que si alguien entregó al PAN al PRI fue precisamente Ricardo Anaya.

“El PAN es un partido de libertades, de principios y de gente honesta, lamentablemente nuestro candidato no es una persona honesta. A quien deberían de expulsar del PAN es a Ricardo Anaya, que entregó ideológicamente al partido, es un deshonesto y está rodeado de gente deshonesta”, expresó.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado agregó que si alguien pactó con Enrique Peña Nieto y su Gobierno fue el actual candidato presidencial del PAN-PRD-MC.

…Y advierte PAN expulsión de Cordero

Minutos después de que el senador panista Ernesto Cordero denunciara ante la PGR un presunto caso de lavado de dinero de Ricardo Anaya, la dirigencia del PAN advirtió que el comportamiento del ex Secretario de Hacienda y Crédito Público concluirá con su expulsión.

“Ernesto Cordero hace mucho tiempo que no representa al Partido Acción Nacional. Él pactó con el PRI, son ellos quienes con sus votos le dieron la presidencia del Senado, y se ve que le ha venido saliendo bastante caro ese apoyo. Él tiene desde hace tiempo un proceso de expulsión y, sin duda alguna, varias de sus conductas, acorde al estatuto, concluirán con la expulsión”, adelantó el dirigente del blanquiazul, Damián Zepeda.

Integrante de la comitiva que acompaña al candidato Ricardo Anaya para el tercer debate presidencial, Zepeda afirmó que Cordero se ha prestado al juego del tricolor.

“Le está haciendo el trabajo sucio al PRI y se presta a este juego. Veo que lo mandan por delante a hacer lo que no hacen de manera directa. Todo aquel que apoye a otro partido o a otra candidatura estará fuera del PAN, no tiene un espacio. Todo aquel que esté en la línea de operación del PRI, no cabe en el PAN”, aseveró.

Por su parte, Ricardo Anaya se desentendió de la denuncia presentada en su contra.

“No me merece absolutamente ningún comentario”, dijo el candidato presidencial.

Con información de Mayolo López y Jorge Ricardo