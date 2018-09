Denuncian a juez de paz y justicia en Zinacantán

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Mariano Cristóbal Hernández Pérez, juez de paz y conciliación indígena en Zinacantán, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, porque violó los derechos humanos de Rafael Hernández González, al privarlo de su libertad ilegalmente.

El padre de Rafael Hernández originario de la comunidad Petztoj, Andrés Hernández López, relató que el 17 de septiembre su hijo fue detenido al interior de su domicilio, por instrucciones del juez y condicionó su puesta en libertad con 25 mil pesos, más otros 11 mil por concepto de gastos de viaje.

“Como mi hijo no tiene delito alguno, no pagamos la cantidad que nos pide, por lo que optamos por presentar denuncia ante la fiscalía, incluso solicitamos el apoyo de la Secretaría General de Gobierno, representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”, mencionó.

Asimismo, dijo que incluso el juez ahora está pidiendo el doble, es decir, 50 mil pesos, por lo que pidió la intervención de las autoridades, ya que no ha cometido ningún delito y lleva varios días en la cárcel.

Ante la molestia que esta detención arbitraria ha ocasionado por pobladores de la comunidad de Petztoj, responsabilizó al juez de paz, Mariano Hernández de lo que pueda suceder, “ya que puede generar conflictos como ha sucedido en otras comunidades de nuestra entidad por no intervenir o permitir que se lleven a cabo actos de injusticia”.