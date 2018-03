Denuncian agresiones de conductores contra el pasaje en rutas de la zona Sur Poniente de Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 19 de marzo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Derivado de la falta de aplicación del estado de derecho en el tema referente al transporte local, usuarios de las unidades denuncian toda una serie de irregularidades que ocurren principalmente en las rutas que corren hacia el lado Sur-Poniente de Tuxtla.

Y es que los usuarios además de la imposición que han sufrido por parte de los mismos choferes al exigirles el pago de los siete pesos de pasaje por persona, a pesar de aún no ser anunciado de manera oficial por la Secretaría de Transportes del Estado, reciben toda clase de maltratos.

En uno de los casos Elsa Hernández habitante de la Colonia San José Terán denunció que los choferes de las rutas que abarcan esta área en especial la 114 han estado realizando abusos de poder.

“Ya que si una persona se niega a pagar los siete pesos o lleva los seis pesos exactos la bajan de la unidad, lo cual es un atropello para los usuarios. Todos los días los choferes suben hasta ocho personas paradas en la unidad a pesar de que esto está sancionado, en caso de que algún usuario reclame este es ofendido con palabras altisonantes por la mayoría de los empleados del volante”, indicó.

Sin embargo otro factor que empeora la situación es que los policías de Tránsito Municipal también se han aprovechado de esta situación.

“En múltiples ocasiones han detenido a las unidades que llevan exceso de pasaje o velocidad pero aprovechan para pedir ‘mordidas’ a los choferes quienes les otorgan la cantidad mínima de 200 pesos para que no los infraccionen y con ellos los agentes de tránsito se hacen de la ‘vista gorda’ ante estos atropellos”, agregó.

Los denunciantes exigen a las autoridades del transporte a que no hagan oídos sordos de las exigencias de los usuarios y que de una vez por todas salgan a pronunciarse ante este tema que ha estado generando múltiples conflictos entre usuarios y choferes quienes se escudan del aumento al pasaje diciendo que ya es oficial.

Al mismo tiempo hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que los elementos de tránsito no sigan haciendo su “agosto” con las “mordidas”, pues la situación lacera el bienestar, la seguridad y la integridad de la ciudadanía chiapaneca que por necesidad usa las diferentes rutas de transporte en Tuxtla Gutiérrez.