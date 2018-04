Denuncian apartado de lugar las 24 horas del día en el centro de Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 15 de abril del 2017. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes del primer cuadro de Tuxtla denuncian que se agrava la situación por el apartado de luagares en calles de la zona, a tal grado que son cuadras completas tapadas las 24 horas con diferentes objetos.

Sin embargo otra situación que señalan los afectados, es que a pesar de las constantes denuncias las autoridades no toman ninguna acción al respecto.

“El problema se agravó desde hace un tiempo, desde que unas personas apartan lugar con sus vehículos en en la zona centro las 24 horas del día, de lunes a domingo en esta ciudad: adueñándose del lugar de estacionamiento sin contar con permisos de ningún tipo”, expresaron los denunciantes.

Señalaron que El problema persiste desde hace tiempo pero no se les ha hecho investigación para tomar alguna medida.

Así mismo recalcaron que: “Ya se ha denunciado varias veces con diferentes autoridades pero hacen caso omiso al problema. Cuando no están sus vehículos estacionados dejan conos, sillas o cualquier objeto para impedir que nadie se estacione, ya que es un lugar público donde cualquier vehículo puede estacionarse en cualquier hora del día, por lo mismo ya han tenido problemas con bastantes personas y vecinos de la zona”.

En éste sentido precisaron que las calles más afectadas por esta situación es la Segunda Oriente Entre 1ª. y 2ª. Sur, en el corazón de la ciudad.

“En esa parte nada más hay lugar para dos vehículos y es un lugar totalmente público, pues los vehículos no los mueven las 24 horas del día para no permitir el acceso a estacionarse siendo un lugar público e impidiendo el paso a vehículos que normalmente transitan”, expresaron.

En este escenario los afectados por algo que ya se ha convertido en un problema, hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto, y poner fin a la situación que viola los reglamentos de tránsito municipal.