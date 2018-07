Denuncian despojo de tierras en Nicolás Ruiz

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes del Rancho El Potrero del municipio de Nicolás Ruiz, acudieron a esta ciudad, para denunciar que han sido despojados de sus tierras por el alcalde Ángel Méndez Pérez, el comisariado Erón Moreno Méndez y al asesor jurídico de los invasores y próximo síndico de San Cristóbal, Miguel Ángel de Los Santos.

En entrevista desde la Plaza de la Paz de esta ciudad, Luz Magdalena de La Torre Vázquez, una de las afectadas declaró que fueron despojados de sus tierras tras ser amenazados con armas de fuego, “quemaron nuestras pasturas sin importar nuestros animales y hogares, esto es injusto porque nosotros compramos nuestras tierras, no somos invasores pagamos el predio en Hacienda”.

Por lo anterior, hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que intervengan y se les devuelvan sus tierras, “ya llevamos 105 días sin apoyo y ninguna respuesta, ya hemos tocado puertas gubernamentales y hasta la fecha no hemos recibido ninguna atención”.

“El gobierno actual ha permitido que gobierne un asesor de los invasores, uno de sus abogados es Miguel Ángel de Los Santos que ha sido conocido como defensor de los derechos humanos y ahora está apoyando una causa injusta, sin que le importe violar nuestros derechos como indígenas”.

Finalmente, advirtieron que si el gobierno no toma cartas en el asunto lo antes posible para que se les devuelvan sus tierras, tomarán otras medidas, “ya basta la humillación y la violación de derechos humanos”.

Hasta el cierre de esta edición, el próximo síndico municipal no fijó una postura ante las acusaciones en su contra.