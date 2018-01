Denuncian desvío de más de 90 mdp en Tenejapa; alcalde no aparece

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 30 de enero (El Estado).-Más de 80 líderes comunitarios del municipio de Tenejapa arribaron a la capital del estado para dar a conocer el proceso penal que iniciaron en contra del alcalde José López Méndez, por el desvío de más de 90 millones de pesos que se destinarían a acciones de obra pública.

Pedro Girón Guzmán, vocero y abogado de los inconformes, informó que desde el año pasado iniciaron con la demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, han notado un atraso en el caso, por lo que consideraron oportuno hacer una denuncia ante la opinión pública.

Dijo que en los años que van de la administración, el edil ha reportado como terminadas obras que ni siquiera existen y que además ha respaldado con factura infladas, razón por la que comenzaron a exigir su destitución inmediata.

“Un ejemplo es que presentó la construcción de una escuela con un costo de 3 millones de pesos pero que al final se utilizó el doble del recurso; esa misma escuela está en otra comunidad, pero ahí cuesta 7 millones, lo peor es que no existe ninguna de las dos, y así varias obras…”, dijo.

Detalló que la demanda se interpuso desde el mes de octubre de 2017, pero hasta el momento no han tenido respuestas favorables.

De seguir así, advirtió que más pobladores de Tenejapa arribaran a la capital chiapaneca para exigir el cese del alcalde y la reposición de los recursos desviados. De acuerdo con el denunciante, llevan más de un año sin saber el paradero del alcalde, no obstante, se siguen “ejecutando” obras que luego no aparecen.

Este martes acudieron a la urbe chiapaneca 85 líderes provenientes de las 45 comunidades que conforman dicha demarcación. Es importante mencionar que José López Méndez llegó a la alcaldía de Tenejapa abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Proceso Electoral

En el marco de los comicios del 2018, los acompañantes de Girón Guzmán, puntualizaron ya no confiarán en políticos abanderados por el PVEM-PRI, ya que el trabajo que José López Pérez no puede avalar a dichos institutos políticos, por el contrario, aseguró que tienen la confianza en Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, al cual ofrecerán su apoyo el 1 de julio.