Denuncian fraude en la Liga Transportistas de la 5 de Marzo

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Club de Futbol “La Pura Sabrosura” denunciaron fraude dentro de la Liga Transportistas que se desarrolla en un terreno invadido en la Colonia 5 de Marzo, por lo que hicieron un llamado a los deportistas de esta ciudad no “enriquecer” a los organizadores de las diferentes categorías, Artemio Hernández y Jorge Blanco.

Explicaron que dentro de la categoría “Primera A” se disputaron las semifinales entre “La Pura Sabrosura” y “Panadería Sarita”, el marcador final y en tiempo extra fue de 2 a 2, por lo que el resultado se definió en tiros penales, el cual favoreció a los de la panadería, por 5 a 4, sin embargo alinearon indebidamente al jugador Geovani, quien portaba el número 14 en la casaca.

Los inconformes hicieron la observación a los organizadores al término del cotejo, la respuesta es que el caso sería revisado cédula por cédula el día martes cuando se realiza la junta previa a cada jornada, sin embargo, la publicación de los encuentros finales se hizo desde el día lunes.

Para la reunión del día martes las cédulas (originales) de los partidos se encontraban alteradas como se muestra en la imagen. Como si los árbitros utilizaran tintas de dos colores para llenar los formatos, los horarios de los partidos no coinciden, ya que una cédula marca las 11:47, y el partido fue a las 11 horas, en la cédula contra “Divino Café” aparecen hasta tres árbitros, además el delegado de “Panadería Sarita” no presentó la copia de sus cédulas.

“Claramente vemos alteraciones en las cédulas los nombres vienen en color negro y azul, no coincide la hora de un juego con el calendario, los nombres de los árbitros se repiten, hay dos goles anotados en el mismo minuto y por los dos equipos, nos parece una injusticia porque el torneo pasado a nosotros nos dejaron fuera en la mesa por uno de nuestros jugadores que le faltaba un solo partido por cumplir y se trató de un error del árbitro”.

Ante las razones expuestas “La Pura Sabrosura” F. C. ha tomado la determinación de hacer pública las irregularidades de la Liga de Transportistas y también han tomado la determinación de no participar en el encuentro por el Tercer Lugar y no continuar más en un torneo donde los únicos beneficiados son Artemio Hernández y Jorge Blanco, ya que seguramente “Panadería Sarita”, hizo un pago para alterar las cédulas.