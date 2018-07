Denuncian grave problema de aguas negras en la Agripino Gutiérrez de Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 2 de julio del 2018. Tuxtla Gutiérrez. Habitantes de la Colonia Agripino Gutiérrez de Tuxtla, denuncian una serie de irregularidades con el drenaje del lugar.

Los denunciantes dan a conocer que la red de drenaje de la colonia se encuentra en mal estado, lo que ha generado ya toda una serie de irregularidades.

“El problema es que el drenaje está tapado, toda el agua se está filtrando a las casas del lugar y está saliendo por las tazas, algo que es muy grave para la salud de los habitantes”, indicaron.

En esta situación indicaron que han tratado de darle una situación por cuenta propia, pero no han podido pues no cuentan con la herramienta ni con los recursos para hacerlo.

“Hemos pedido ayuda a las autoridades correspondientes pero no hemos recibido la ayuda necesaria, no sabemos qué hacer el tema es delicado ya que es todo el drenaje del lugar el que está fallando, por lo que el número de afectados es bastante alto”, lamentaron.

Hicieron un llamado al Smapa, así como a las autoridades del Ayuntamiento de Tuxtla para tomar cartas en el asunto, pues “se trata de un tema de salud que con las lluvias y el calor se puede agravar”.