Denuncian imposición de candidatos en Morena “son del mismo régimen que hemos combatido”

Agencias

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de marzo de 2018.- Carlos Herrera Hernández, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, cuestionó que su partido en Chiapas, “pretende utilizar a la militancia para ser comparsa de candidatos venidos del mismo régimen, que tanto hemos combatido en más de 20 años”.

El regidor con licencia, ha venido denunciando en las últimas semanas, como se ha relegado a los militantes morenitas para dar prioridad en la selección de los candidatos a personajes cercanos al gobernador Manuel Velasco Coello, algunos señalados de corrupción.

Asimismo señaló al candidato a gobernador por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Rutilio Escandón Cadenas, de ‘imponer a sus amigos e incondicionales’, como candidatos a alcaldes en los distintos municipios de Chiapas.

En una carta que hizo pública a través de sus redes sociales, el aspirante de Morena, reveló que el abanderado para la candidatura al senado por Chiapas, Oscar Gurría Ordoñez, ex dirigente estatal, aun cuando fue ratificado en el Congreso Nacional de Morena, podría ser bajado de la candidatura.

“No lo puedo creer. Conozco los estatutos de Morena, asumo la responsabilidad de ser sancionado por dar esta declaración, pero no soy un cobarde, ni un traidor, no dejo a un amigo solo, y aclaro que este mensaje no ha sido del conocimiento previo del Doctor Gurría, pero no puedo ocultar lo que ahora está pasando en Morena Chiapas donde al igual que otros partidos se pretende utilizar a la militancia sólo para ser comparsa de candidatos venidos del mismo régimen, que tanto hemos combatido en más de 20 años, como si en Morena no tuviéramos cuadros, no hubiera gente honesta o capaz para ganar un proceso electoral”, escribió Carlos Herrera.

La coordinadora de Enlace nacional de Morena en Chiapas, Mariza Mandujano, que iba como candidata de Morena al Senado, fue bajada en las recientes horas, y en su lugar va la ex diputada federal del PVEM y delegada estatal de Prospera, Sasil de León Villard, del círculo cercano del gobernador, Manuel Velasco.

La también maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), confirmó que queda fuera del proceso de elección.

Ante este escenario, Carlos Herrera, convocó para este domingo, a una reunión, ante las constantes imposiciones, de candidatos para puestos de elección popular y el desplazamiento de verdaderos militantes, en ese instituto político.

En un comunicado explicó que durante la reunión se expondrá la situación que ahora está pasando en Morena’, con la sustititución del candidatos de Morena, por militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), muchos de ellos que han ocupado puestos en el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Se establecerán acciones a seguir a partir de este domingo, “para contrarrestar la intromisión en estos procesos internos de políticos corruptos”.

El aspirante de Morena, aseguró, que no está en contra de Andrés Manuel López Obrador.