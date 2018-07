Denuncian posible colusión entre la JLCyA y diputado electo por MORENA

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 23 de julio de 2018 (muralchiapas.com).- Comunicadores despedidos injustificadamente en marzo de este año por el diputado electo por MORENA en el estado de Oaxaca y dueño del periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas, Ericel Gómez Nucamendi, denunciaron la posible colusión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas (JLCyA) con el demandado, debido a la inactividad de la institución gubernamental y la postura que ésta ha tomado a favor del representante legal del medio de comunicación en cuestión, por lo que acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Chiapas, a interponer una queja.

Itzel Grajales García, Marco Antonio Alvarado Álvarez y Jacob García comunicadores que fueron despedidos del periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas injustificadamente en marzo pasado, también denunciaron amedrentamiento por parte del apoderado legal de ese medio, Adolfo López Mañón de quién dijeron que ha señalado que los demandante se enfrentan a un gigante, a un monstro, que tiene relaciones tanto en la ciudad de México, así como en Chiapas y que no podrán contra él.

En ese sentido señalaron que hasta el momento, son 12 los trabajadores despedidos y amenazados en el sentido que si demandan, serán afectados severamente por el actual diputado electo por MORENA, sin embargo solo 4 se atrevieron a demandar, pero se han encontrado con la complicidad de la JLCyA en Chiapas.

“El apoderado legal Adolfo López Mañón, nos ha amedrentado no solamente a nosotros dos, a marco Antonio Alvarado; nos han amedrentado con no acudir ante las autoridades. Nos ha dicho este señor que estamos luchando contra un gigante, con una persona que tiene influencias, una persona que la que no vamos a poder enfrentar conforme a la ley”, expuso.

Mencionó que después de buscar la conciliación de forma legal, Grajales García comentó que no buscan un trato privilegiado para su caso, sino atención, misma que no han encontrado con la JLCyA.

“Estamos aquí para exigir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje actué con forme a la ley, no estamos pidiendo privilegios, ni tratos diferenciados, lo que estamos exigiendo es que se nos trate como cualquier ciudadano que exige justicia, porque esto que estamos viviendo no es un caso aislado somos 12 personas en la misma condición”, dijo.