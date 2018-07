Denuncian tala de árboles en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- “Vengo a presentar denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de tala de árboles y los que resulten, cometidos en agravio de la ciudadanía en general, por la tala inmoderada de árboles ubicados en carretera San Juan Chamula, S/N a la altura de la colonia La era de esta ciudad”, cita la denuncia, presentada por la directora de Ecología en esta ciudad, Gabriela Soledad Velázquez Gamboa, que presentó ante la Fepada.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales es por la tala de 5 fresno blanco gigantes que se encontraban a la orilla de la carretera a Chamula y ha trascendido que quienes cortaron los arboles fueron indígenas de San Juan Chamula, al invadir un terreno que habría sido propiedad del ex alcalde Chamula, Domingo López González, asesinado en la plaza central de su municipio hace dos años.

Según los hechos, con fecha 12 de julio se presentó ante ella una persona que no proporciona su nombre, para comentar que un grupo de personas talaron árboles con el propósito de lotificar una fracción de terreno que se ubica sobre la carretera a San Juan Chamula.

Por lo anterior, realizaron un recorrido por el lugar, constatando la denuncia, pero no lograron entrara al fraccionamiento, debido a que se encuentran bardeado, apreciando divisiones como predios individuales de aproximadamente 20 metros de frente por 50 de fondo, los cuales tiene portones improvisados.

Los observadores de la Dirección de ecología apreciaron cinco tacones de árbol de la especie de ciprés y fresno blanco, con un diámetro aproximado y calculado de entre 2 a 5 metros, desconociéndose la altura y el destino de la madera obtenida; “por los hechos observados, se procedió a llenar una cedula de evaluación número 0242, en el que se hizo constatar lo observado”.

Velázquez Gamboa, aclara finalmente que en la dirección a su cargo, no se encontró ningún registro de autorización de derribo de los árboles, por lo que presentó la querella, “ni expediente en trámite de verificación y/o autorización”.

La denuncia fue presentado al fiscal ambiental, José Alfredo Ohrstron Gutiérrez, en Tuxtla, sellado de recibido el pasado 16 de julio de 2018.