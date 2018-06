Desalojo a invasores en Las Brisas Loma Larga, Fco I Madero de Tuxtla

ASICh

Cientos de propietarios de lotes invadidos en la zona Las Brisas Loma Larga del ejido Francisco I Madero de Tuxtla Gutiérrez podrían en próximas fechas tomar justicia por sus propias manos, desalojar a las personas que se encuentran invadiendo sus propiedades, y responsabilizan al gobierno de Manuel Velasco Coello de los hechos de sangre que puedan registrarse, por no proceder conforme a derecho.

Aseguran los ejidatarios que ya están cansados de tantas arbitrariedades cometidas por la gente del MOCRI EZ, quienes se pasean con palos y machetes asustando a niños y mujeres, ocupando predios a diestra y siniestra a sabiendas de que dicha propiedad cuenta con su propietario respectivo. Además, estas personas insultan y vejan a toda persona que no está de acuerdo con sus acciones vandálicas.

Dijeron que antes de la presencia de los invasores podían vivir en paz y tranquilidad, actualmente ya no se puede ni siquiera caminar por las calles, ya que existe mucha inseguridad, mientras que las corporaciones policiacas se hacen de la vista gorda, a pesar de que ya se encuentra integrada una averiguación previa ante la Fiscalía General del estado, bajo la carpeta de investigación C.I./146/2018 por despojo y daños en propiedad ajena.

Los invasores no solamente pretenden ocupar los predios, sino además desalojar a la gente que vive en esta comunidad. Así lo están pregonando que toda persona que no acepte sus condiciones serán desalojadas.

Asimismo, hasta el momento las autoridades ejidales de igual forma no hacen nada, solo argumentan que ya cumplieron su cometido de implementar la averiguación previa, mientras gozan del dinero que se les otorgó por la compra venta de terrenos y continúan recibiendo año con año el pago del impuesto predial. Todos esos recursos lo reparten entre ellos, sin beneficiar a la comunidad ejidal.

Los colonos propietarios señalan de que en Las Brisas Loma Larga ya se tiene identificados a los líderes invasores Roció del Carmen Aguilar Córdova, Raúl Cruz Macías, Jesús de Ara Hernández, Francisco Morales Morales, Leonardo Jiménez Hernández, José Diario Jiménez Mendoza, Abraham Díaz Hernández, entre otros, quienes con mentiras y argucias despojan terrenos cobrando la cantidad de 3 mil pesos por lote, cuando en esta colonia los precios oscilan entre 150 a 200 mil pesos por terreno.

Por último, los colonos afectados hacen un llamado a todos los propietarios de terrenos en esta fracción del ejido Francisco I Madero a tomar en serio esta situación, y convocar a la primera asamblea de propietarios de Las Brisas Loma Larga, para este domingo próximo a las 10 horas en las instalaciones de la Casa Ejidal, para determinar acciones contundentes para proceder conforme lo determine la mayoría.