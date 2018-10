Desalojo de la franja: cumple 5 meses y el gobierno ajeno

Chiapas.- El 11 de octubre, se llevo a cabo el desalojo de la colonia La Franja, de la ciudad de Tapachula cumpliendo 5 meses. Haciendo uso del sarcasmo que caracteriza a los mexicanos, vecinos de la colonia La Franja compraron un pastel para recordar el hecho del que fueron objeto, además de alzar nuevamente la voz, para exigir solución a su problema.

A lo largo de estos meses las familias de la colonia La Franja han sufrido todo tipo de carencias; inseguridad, problemas de salud, falta de alimentos y sobre todo un lugar seguro donde vivir.

Los integrantes de la colonia exigen al gobernador les dé una solución positiva. Neftali Roblero Barrios, presidente de la colonia La Franja exige la reinstalación de los terrenos y que les paguen los daños sufridos, mismo que ascienden a más de 4 millones de pesos.

Reyna Ramírez Montoya, destacó que “no hay nada que festejar, ya que ninguna autoridad se ha pronunciado para resolver este problema tan sensible para las más de 130 familias desalojadas, ni Derechos Humanos ha hecho algún pronunciamiento, y por el contrario nos han tratado de manera despectiva y faltos de sensibilidad, no fueron capaces de escuchar a la comisión que asistió para llevar la queja ante dicha institución, también la fiscalía hizo uso de su desprecio al burlarse de las familias al momento de tumbar sus viviendas, es inhumano dichas acciones, pero lo es más cuando la autoridad a través de gobierno del Estado no hace nada para resolver”.

Por último Ramírez Montoya, reiteró que a lo largo de estos meses, los vecinos siguen unidos y no van claudicar por que el derecho les asiste. “Cumplimos 5 meses del desalojo”, ¡Exigimos una solución!”.