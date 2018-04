Desalojos de predios invadidos y desbloqueos carreteros, un pendiente del gobierno

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de abril (El Estado).- A unos meses de culminar la actual administración estatal, el presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), David Zamora Rincón, consideró que el desalojo frontal en los predios invadidos y los desbloqueos carreteros, son tan sólo dos pendientes que no se ha podido resolver en este gobierno.

Pese a que la policía ha intervenido en algunos casos, no ha sido suficiente, porque hay otras zonas de la entidad donde siguen cobrando cuotas voluntarias para que los automovilistas o los vehículos de empresas puedan transitar.

A esta problemática, el líder empresarial sumó el crecimiento de los casos de duplicidad en las escrituras que hay en el Registro Público de la Propiedad, lo que genera incertidumbre para los empresarios. Todo esto se resume, explicó, en la falta de la aplicación del Estado de Derecho.

Otra de las preocupaciones que ha observado el CCE, es la falta de desarrollo económico y social, tomando en cuenta algunas cifras oficiales que señalan que el 71 por ciento de los habitantes no pueden adquirir la canasta básica alimentaria.

Dijo que, a pesar de que se ha presumido la llegada de una Zona Económica Especial a la entidad, aún no se cuenta con la infraestructura básica como lo es un tren para mover mercancía y un gasoducto para facilitar los procesos industriales.

Todas las propuestas que han diseñado los empresarios a través de asociaciones civiles, cámaras empresariales y colegios, serán presentadas en los próximos días para ver si los candidatos a la gubernatura de Chiapas las retoman para que, una vez en el cargo, las pongan en marcha.

Mostró su preocupación en el tema de transparencia y falta de rendición de cuentas, porque a Chiapas se han enviado presupuestos millonarios que no se reflejan en un desarrollo económico. Aclaró que programas como el Salario Rosa o la entrega de despensas no contribuyen en nada a un beneficio real.

Finalmente, Zamora Rincón precisó que en Chiapas se tiene que reactivar la economía a través del 98 por ciento de los pequeños empresarios, quienes se dedican al comercio y a la prestación de servicios.