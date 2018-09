Desapareció edil y dinero de Siltepec

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A una semana y media de que concluya la administración municipal de Siltepec, pobladores denunciaron que el edil Leyver Ausel Roblero Ángel, está desaparecido desde hace un año, así como los recursos que fueron destinados para el mejoramiento del pueblo.

Primero se encontraron con que no asistía al Ayuntamiento, luego se conoció que ya no estaba en su casa, luego que el dinero del pueblo que llega mensualmente también estaba desapareciendo, aunque se reconoce que los sueldos si se estaban cumpliendo en un inicio.

Los regidores dicen que no pueden hacer reuniones los lunes como era una costumbre por el Cabildo, porque no hay quien lo encabece, ya que la instrucción es esa que dejó el edil, antes de desaparecer con el dinero, que no pasa de unos 20 millones mensuales.

Los redigores que pidieron el apoyo de los medios de comunicación, señalan que no desean dar sus nombres, porque hay gente del edil que llega a ver que nadie hable ni diga nada, porque es una zona donde la población y la gente del municipe, está armada.

La preocupación, es que el Congreso del Estado podría llamar a cuentas, y ellos no saben que hacer, sobre todo porque hay cosas que están pasando y no hay forma de como afrontar la situación, pues el reglamento dice que si no está la firma del edil, nada se puede hacer.

Finalmente, los nuevos funcionarios argumentan que harán una auditoría, lo que también preocupa, porque todos pueden salir afectados sin haber tocado un solo peso del herario, aunque es un secreto a voces que fue el presidente municipal quien se ha llevado todo.