Descarta AMLO dar ‘línea’ por Velasco

Zedryk Raziel

Cd. de México (06 septiembre 2018).- Llegan los Murat al Senado… vía PVEMEl Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber dado “línea” a los legisladores de Morena para otorgar a Manuel Velasco licencia del Senado para poder concluir su periodo como Gobernador de Chiapas.

“Del Senado, se trata del Poder Legislativo, son decisiones que se toman en ese espacio”, afirmó.

Recordó que, durante la ceremonia de entrega de la constancia de Presidente electo, se comprometió a que el Ejecutivo no influiría en las decisiones de otros Poderes.

“Cuando me entregaron la constancia como Presidente electo dije con mucha claridad que el Ejecutivo no iba a ser el Poder de los Poderes, que la línea es que no hay línea, que somos respetuosos de la división, el equilibrio de Poderes, que nosotros no vamos a influir en lo que corresponde al Poder Legislativo o al Judicial”, acotó en rueda de prensa.