Descubren especie de insecto en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En el área de Montebello, se descubrió y estudió una nueva especie de insecto, el cual fue bautizado como Hondurantemna Chespiritoi, que es familia con la mantis, dio a conocer Adrián Méndez Barrera, director Regional Frontera Sur, Itsmo y Pacífico Sur de la CONANP.

Explicó en entrevista para Reporte Meridiano de Péndulo de Chiapas, el hecho de que se llevó varios meses de estudios, para saber que en efecto se trata de una nueva especie, no solo fue descubierta, sino que además está en la entidad, una zona importante.

Al cuestionarsele, sobre si está en peligro o a salvo, dijo que aún no se sabe, pero existe la posibilidad de que pudiera estarlo, devido a que Montebello, está en riesgo, por lo tanto existe esa opción, de ahí al llamado para cuidar, no solo está nueva especie, sino todas las existentes.

Este animal, familiar de la mantis, tiene alas parecidas a las hojas, pero además luego del estudio, se determinó que el nombre con el cual se llamaría, sería Hondurantemna porque también se ha visualizado en ese país y Chespiritoi por uno de los comediantes mexicanos, Roberto Gómez Bolaños.

Es de mencionar, que no solo se ha dado estos descubrimientos en Chiapas, sino a lo largo del país, que va desde el 2012 y 2017 con 21 nuevas especies de flora y fauna distribuidas en 13 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Estas nuevas especies incluyen 10 invertebrados, 1 pez, 2 anfibios, 6 especies de plantas, 1 bacteria y 1 hongo, las cuales fueron localizadas en las ANP: Reserva de la Biosfera (RB) Sierra de Manantlán; Parque Nacional (PN) Huatulco; Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra; RB Los Tuxtlas; PN Grutas de Cacahuamilpa; PN Arrecife Alacranes; RB Sierra Gorda de Guanajuato; PN Gogorrón; PN Lagunas de Montebello; APFF Sierra de Alamos-Río Cuchujaqui; RB Barranca de Metztitlán; PN Cumbres de Monterrey y RB Sierra Gorda, Querétaro.

Los registros de estas nuevas especies son una clara evidencia de que en las ANP se conservan especies que aún no han sido descubiertas por la ciencia y podrían ser de gran relevancia en cuanto a recursos naturales de gran valor para la humanidad.

De esta manera, con la creación y cuidado de las ANP no sólo se preservan especies en alguna categoría de riesgo, sino que también se conserva un universo de nuevas especies de flora y fauna que en el campo de la ciencia significan un potencial beneficio para la humanidad.

Con el descubrimiento de nuevas especies de flora y fauna, la CONANP no sólo amplía la gama de especies conocidas, también podrían constituir un recurso genético de gran valor para la ciencia en el campo de la medicina, la alimentación y la cura de enfermedades, pues es un hecho que las especies animales y vegetales brindan grandes soluciones a desafíos humanos.