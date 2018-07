Desde el Frayba piden justicia para víctimas de la delincuencia

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominicque Vera Pérez y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, víctimas de la delincuencia, acudieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), para denunciar que no han recibido justicia y una serie de negligencias en los procesos penales.

Y es que el multi-homicidio perpetrado en el departamento 401, del Edificio 1909, de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015, es un crimen que se mantiene en la impunidad.

“La investigación ha sido omisa y carente de perspectiva de género, vulnera el derecho a la libertad de expresión, a defender los derechos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, son responsables también de la negación del derecho a la verdad y la justicia”.

Dieron a conocer que sólo José Abraham Torres Tranquilino, un ex policía, tiene una sentencia condenatoria de 315 años, a las otras dos personas detenidas se les otorgaron amparos, en una verdad fabricada con contradicciones; no se ha investigado a posibles autores intelectuales ni a otras personas responsables directas con probable presencia el día de los hechos.

“La Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa omitiendo las amenazas a la vida, seguridad e integridad que Nadia Dominicque Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril habían publicado como contexto del riesgo a defensores y comunicadores en el estado de Veracruz”.

El Frayba sostiene que a pesar de la ineficacia del Estado mexicano por esclarecer el crimen de la Narvarte, las familias de Nadia, Rubén, Yesenia, Mile y OIivia persisten en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sin separar los casos, exigen que no se desestimen las características de feminicidio y la situación de ataque a la libertad de expresión.

Por lo anterior exigen se siga la línea de investigación que implica a funcionarios de Veracruz y que las autoridades realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad.

Por su parte, el Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reivindicamos la digna lucha de las familias para continuar caminando la justicia y animamos a que nos unamos a las demandas y exigencia de Verdad y Justicia.

“Reiteramos la exigencia de atender las recomendaciones emitidas en julio de 2017, por La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (4/2017): “por la omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril”.