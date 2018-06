Desde Soyaló, llama Rutilio a no caer en la guerra sucia

“Los adversarios están nerviosos y muy desesperados por frenar nuestro movimiento, por ello la guerra sucia no cesa”, expresó Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ante simpatizantes del municipio de Soyaló que le manifestaron su apoyo para que sea el próximo gobernador de Chiapas.

El abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) manifestó que, pese a todas las estrategias que han puesto en marcha para intentar desprestigiar este proyecto, las preferencias electorales le continúan favoreciendo.

“El apoyo popular que vemos en nuestros distintos recorridos por toda la entidad nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y nos permite confirmar lo que indican las encuestas: este movimiento ya nadie lo para”, agregó.

Rutilio Escandón, quien pidió a la población de Soyaló no caer en el juego de la guerra sucia, señaló que las verdaderas motivaciones de los adversarios es que nada cambie para que puedan seguir robando y enriqueciéndose a costa del presupuesto público.

Por ello, hizo un llamado a las y los simpatizantes para continúen recorriendo las calles y sigan hablando con la gente casa por casa, además de mantener la organización y la unidad para evitar la compra de votos y el fraude electoral.

“Sigamos unidos, no nos distraigamos en pleitos o asuntos que nos puedan dividir, que nada nos desvíe del objetivo principal de lograr el cambio verdadero que anhelamos las y los chiapanecos”, dijo el aspirante a gobernar la entidad.

Asimismo, reiteró el llamado respetuoso que el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho a las y los ciudadanos para que “voten parejo” por todas y todos los candidatos de Morena-PT-PES con el propósito de conformar una fuerza que permitirá concretar la transformación de Soyaló, de Chiapas y de México.

“Necesitamos la suma de esfuerzos de toda la sociedad, el objetivo es ganar no sólo la Presidencia y la Gubernatura sino también tener de nuestro lado a senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales que estén comprometidos con la causa de terminar con el régimen de corrupción e impunidad”, concluyó.