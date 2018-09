Desdén del pueblo por el simulacro

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con un desdén mayoritario de los ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo el simulacro de sismo, que mostró una desorganización de parte de las autoridades, sumado a la falta de información a través de los medios de comunicación.

El sonido de la alarma que está en palacio de gobierno, anunció en la hora indicada “Río desbordado”, cuando se trataba de un movimiento telúrico; el sonido era muy bajo para ser percatado por la población flotante y de comercios y oficinas cercanas al propio centro de la capital.

Algunos ciudadanos dieron a conocer que no tenían conocimiento de que se realizaría el simulacro, menos que hoy se cumplía un año del temblor en el centro del país, argumentándo que las cosas personales les había puesto en el trabajo o ir por sus hijos a la escuela.

Otros más dijeron que no les importaba, para ellos no tenía razón de ser y otros más que era una forma de quitar el tiempo para trabajar, lo que ocasionó que los comercios no cerraran ni actuaran en consecuencia, algunos restaurantes también tenían comensales y ni siquiera se movieron, bajo la idea de que no era para ellos, sino solo para los burócratas.

Solo participaron los trabajadores del Congreso del Estado, Palacio de Gobierno, presidencia municipal y de un edificio de Control y Confianza de la policía; el resto simplemente no participó, sobre todo la iniciativa privada, que se abstuvo a pesar de que tuvieron conocimiento de ello.

Al final, no todos los participantes aceptaron levantar la mano, salieron antes de la hora indicada, otros más a pesar de que son trabajadores, decidieron quedarse, como una muestra del desdén para la atención que corresponde hacia ellos como el hecho de salvaguardar su propia vida.