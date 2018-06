Desgracia de TG culpa de Tesorera

Por Carlos Rafael coutiño Camacho. – la desgracia que viven miles de capitalinos, es el olvido del actual ayuntamiento, donde la falta de obras se observa, por una mala administración en la tesorería a cargo de Cristina Palomeque, que no autoriza los recursos para el beneficio social.

Las colonias del lado Poniente Sur, son un ejemplo, los habitantes como Javier Constantino, Ana Paula Santos, Claudia Mondragón, Antelmo Enríquez, Paulina Escobar, entre muchos más, dijeron que están preocupados por la temporada de lluvia, por las condiciones en que están sus colonias.

Una de ellas es la CCI, la cual sus calles están en condiciones paupérrimas, las unidades del transporte público, ya no quieren entrar, dicen que la combi puede quedar atrapada en el fango y por eso es mejor no hacerlo, eso se ha convertido en una trampa para los colectiveros.

Parece pantano, dijo uno de ellos; no estamos en contra del servicio, pero también pidieron el apoyo de los usuarios, precisamente por eso, porque es imposible transitar en esas calles, que son un lodazal y que nadie quiere arreglar, a pesar de que se está en época electoral.

Para los ciudadanos denunciantes, salir de sus casas para el trabajo o para la escuela, es complicado, los zapatos quedan “sembrados” en el camino, llegan con mucho lodo, sucios, algunos incluso resbalan y caen, pero no hay más que llegar así, por lo que volvieron a culpar a las autoridades de Tuxtla.

Para los trabajadores, si la tesorera Cristina Palomeque, “soltara el dinero”, otra cosa, fuera, aunque no hablan de una calle realmente, si al menos en una zona accesible para ellos como ciudadanos, no estaría en las condiciones que en este momento están.