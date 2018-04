Desmienten a Manuel Velasco Coello; Telebacilleratos no ha recibido ni un solo peso 

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 02 de abril de 2018 8muralchiapas.com).- En tanto el Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello aseguró en su reciente informe de gobierno que su administración ha realizado fuertes inversiones en el rubro educativo, docentes del sistema de Telebachilleratos desmintieron categóricamente tal versión y aseguran que ellos no han recibido ni un solo peso y por el contrario les adeudan salarios correspondientes a ocho meses.

En entrevista para esta casa editorial, Erick del Carpio dijo: “Nos dimos a la tarea de convocar a las bases en compañía de los comités de padres de familia para accionar el día de hoy derivado de las acciones porque hasta el día de hoy se nos adeudan ocho meses de salarios y nuestra demanda también se centra en asegurar la existencia del sistema educativo del nivel medio superior en las doscientas treinta comunidades en donde existe un telebachillerato comunitario”.

A pregunta expresa de esta casa editorial sobre las veces que han planteado su demanda tanto a las autoridades educativas como estatales, el vocero de los inconformes señalo que minutas van, minutas vienen y así se los traen peloteando de un lado a otro, de tal suerte que ya han acumulado ocho meses sin cobrar su salario que les corresponde lo que necesariamente los pone en una situación extremadamente difícil.

Explico que el mismo Secretario de educación Eduardo Campos les ha dicho que si conoce la problemática de ellos pero que no pasa del discurso: “solo puros cuentos y nunca hemos avanzado en el punto de la basificación para los seiscientos noventa docentes de Telebachillerato y el gobierno del estado no ha aportado ni un solo peso a este sistema, hay que recordar que es bipartita el gobierno federal y estatal deben aportar el cincuenta por ciento cada uno pero en el caso del gobierno del estado este no ha cumplido por lo que arrastran con ellos una deuda de más de cincuenta millones de pesos”.

Por lo que pidió comprensión a la ciudadanía capitalina por el bloqueo que realizaron sobre la avenida central de oriente a poniente sobre la segunda oriente y calle central, ya que dijo que esta sería una de las formas de presionar a las autoridades para lograr un diálogo con la comisión negociadora, finalizo.