Destacan internacionalmente arquitectura del Museo del Niño: Betancourt

Tuxtla Gutiérrez. – La arquitectura conceptual del Nuevo Museo del Niño será integrada por The Congress for the New Urbanism (CNU) al análisis de los premios anuales Charter Awards otorgados a la excelencia en diseño arquitectónico, paisajismo y urbanismo, que ayuda a construir comunidades equitativas, sustentables, conectadas, saludables y prósperas.

Al respecto el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt, el edifico construido por el Gobierno del estado tiene una arquitectura que reinterpreta la orografía de Chiapas, llena de valles y elevaciones, teniendo como concepto primordial el Cañón del Sumidero, hito natural que se ve referenciado con una geometría irregular pero precisa.

Consta de repliegues estilísticos que evocan el movimiento y majestuosidad del propio Cañón, mediante un edificio de dos niveles en forma de “U” generando al centro un espacio lúdico con jardinería de interconexión, generando un concepto único en el Sureste

Agregó que gracias a la sensibilidad del gobernador Manuel Velasco, se ha logrado consolidar el proyecto prácticamente concluido que está siendo equipado además con tecnología de última generación para ofrecer recorridos virtuales a los niños y adultos que visiten el reciento.

Explicó que el Museo del Niño, construido en tres etapas, prácticamente está concluido al 100 % restando la instalación del equipamiento tecnológico que lo colocarán a la vanguardia de Centros Temáticos Infantiles en el Sureste Nacional.

La obra fue autorizada para su ejecución en Tres Etapas, las cuales fueron concluidas al 100 % en cada una de ellas cumpliendo todas las especificaciones de la Federación.

Agregó que el Museo estará listo para finales de marzo, buscando que el nuevo centro temático pueda ser una alternativa de cara al periodo vacacional de los infantes de Chiapas y todo el Sureste nacional.

Explicó que El Museo del Niño busca promover los valores y la educación de la niñez chiapaneca a través de actividades que enriquezcan el conocimiento de sus usuarios y fomenten el respeto colectivo y del entorno.

El Museo del Niño servirá como un espacio innovador en la ciudad que promueva la convivencia familiar, así como el cuidado y la protección del medio ambiente y será incluido al concurso internacional como parte de plan integral de desarrollo arquitectónico del Gobierno del estado.

El Museo cuenta con 16 salas, correspondientes a tres ejes temáticos del recorrido que son: Biodiversidad y Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural Material e Inmaterial y finalmente Economía y Desarrollo Sustentable

Cuenta con auditorio multiusos, camerinos, vestíbulo, salas temáticas, recepción, taquilla, elevador, área de exposición temporal, comedor, cocina, bodegas, cafetería, cuarto de máquinas, cajones de estacionamiento, terraza de usos múltiples, entre otros múltiples espacios.