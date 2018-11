Desvía Secretaría de Educación en Chiapas recurso para alimentos de niños de primaria

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de noviembre de 2018 (muralchiapas.com).- A costa de lo que sea la coordinación estatal del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) a cargo de Omar Alejandro castellanos López, se está quedando con el poco recurso que queda, es que mete las manos con un recurso que no le corresponde ya que son programas federales que su finalidad es abatir el rezago educativo, así manifestaron su inconformidad los directores que participan en el PETC.

Los directores de diferentes instituciones educativas participantes en el PETC, continuamente son acosados, amenazados e intimidados por parte del Coordinador de los Programas Especiales y Compensatorios (COPEyCO), Erick salvador Galicia Calderón y Omar Alejandro Castellanos López, coordinador del programa escuelas de tiempo completo.

Los profesores inconformes, manifestaron que en fechas anteriores fueron citadas más de 500 directores de diferentes escuelas del estado con la promesa de entregarles el recurso de alimentación y cuál fue la sorpresa que al llegar a la sede de cobro en la capital del estado de Chiapas, solo quien firmara órdenes de compras en blanco correspondiente al rubro de autonomía de gestión escolar podría recibir el cheque de alimentación.

Por el contrario, quien se negará a firmar seria sacado del padrón de escuelas beneficiadas, es así que muchos por la preocupación tuvieron que firmar pudiendo así recibir el cheque, cheques que en horas más tardes no pudieron hacer efectivos, porque muchos de ellos fueron rebotados por la institución bancaria.

Los directores de los planteles beneficiados, han hecho extensiva su preocupación ya que ninguna autoridad pone un alto a este robo descarado, muchos ya denunciaron estas irregularidades ante los Órganos de Control en el Estado, así como ante la contraloría en la Subsecretaria de Educación Federalizada que preside Carlos Arturo Lara Nucamendi , también en la contraloría interna de Secretaria de Educación a cargo de José Fredy López Méndez, y estos hacen caso omiso a dichas denuncias volviéndose de esta manera participe de todo esto.

Por lo que solicitaron que de manera inmediata se accionen mecanismos para prevenir el desvío de los recursos de estos programas educativos ya que atentan al derecho a la educación de los niños de Chiapas, siendo que la entidad es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en desnutrición y no es posible que ahora también la coordinación del programa condicione el recuso de alimentación, manifestando a que si el director no les firma las órdenes de compra en blanco correspondiente al recurso de autonomía de gestión, Omar Alejandro castellanos, no les entregara el recurso de alimentación.

Los directores que manifestaron su inconformidad a este medio, y su temor de sufrir represalias por parte de Omar Alejandro protegido del actual Secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez por lo que también solicitan a las autoridades tomen cartas en el asunto castigando a los responsables y exigen que de manera inmediata sean liberados los recursos y que se pueda ejercer libre mente como lo marcan las reglas de operación.