Detectan a 20 falsos policías en Tehuacán

REFORMA / STAFF

Cd. de México (23 agosto 2018).- Luego de que fueran relevados de sus tareas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, detectó a 20 “falsos” policías en Tehuacán.

Jesús Morales, Secretario de Seguridad Pública en Puebla, afirmó que al momento, de los 205 uniformados relevados, 20 no cuentan con documentación que los acredite como parte de la corporación.

“Llevamos 20 personas que no acreditan su permanencia como policía municipal, 20 personas que están usurpando funciones en este momento”, señaló en conferencia de prensa.

En ese sentido, Morales dijo que pese al operativo, 113 policías no han logrado ser ubicados y además, tampoco han sido localizados los mandos policiacos, quienes serán citados por medio de oficios.

El Secretario explicó que otra de las irregularidades de la Policía de Tehuacán, es que el Centro de Emergencias y Repuesta Inmediata no está conectado al C5.

“Existían dos números de emergencia y los despachos de los policías se daban de acuerdo con la decisión que alguien tomara (..) de manera discrecional”, agregó el mando.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que esta acción está encaminada a descartar su relación con hechos delictivos.

Tras el relevo a los elementos municipales, fueron detenidas 13 personas, dos de ellas de origen colombiano, y se recuperaron 5 vehículos con reporte de robo.