Detectan en NAIM pagos sin justificar

Claudia Salazar

Cd. de México (01 julio 2018).- El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) fue emplazado por la Auditoría Superior de la Federación a comprobar 10.3 millones de pesos por labores no efectuadas e injustificadas en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En la revisión de la Cuenta Pública del 2017, la ASF auditó el cumplimiento de contratos sobre construcción de caminos provisionales y nivelación del terreno donde se levanta la nueva terminal aérea.

En ello se determinó que hubo pagos por adelantado y extraordinarios, así como sanciones económicas no ejecutadas por obras retrasadas.

La ASF urgió al GACM a que verifique que los trabajos se realicen en tiempo y forma, y que no haya pagos que no se puedan justificar.

En la obra de nivelación y limpieza del terreno, donde se construye la terminal, se pagaron 3.6 millones de pesos en demasía por la colocación de 392 mil 570 metros cúbicos de tezontle; en total, 14 mil 376 metros cúbicos no estaban considerados.

Ello, por las diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF en el proyecto original.

Aunque el GACM justificó el gasto adicional, la Auditoría lo consideró improcedente.

“La ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que el GACM manifestó que los trabajos adicionales de suministro y colocación de tezontle se realizaron con la finalidad de que la primera capa de nivelación fuera homogénea y trabajara de manera uniforme con la construcción de los sistemas de precarga de las pistas 2 y 3, no se cuenta con la documentación que justifique por qué se solicitaron los trabajos adicionales, con base en qué estudios y cómo se determinaron las áreas o cuadrantes.

“Aunado a lo anterior, los trabajos realizados en las pistas 2 y 3 no tienen relación directa con el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LPN-OP-DCAGI-SC-112/15”, advirtió el órgano fiscalizador.

La ASF recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que en lo sucesivo verifique que los trabajos y conceptos pagados se apeguen a lo contratado y en el caso de que se requieran trabajos adicionales se cuente con la documentación que los justifique y que se registre en la bitácora la solicitud y aprobación de los incrementos en trabajos y conceptos.

Otros 100 mil 400 pesos se deben justificar en el concepto suministro y colocación de geocompuesto para capas de terracería, en donde también hay diferencias entre el volumen pagado por el GACM y el cuantificado por la ASF.

En otra observación, se pidió la justificación de un millón 240 mil pesos, por la contratación de personal adicional cobrado en las actividades de supervisión, sin que se justificara el incremento de los volúmenes de obra.

Otros 4.4 millones de pesos no se aplicaron como retenciones económicas por el atraso en la fecha de terminación de los trabajos referentes a la construcción de los caminos provisionales de acceso al nuevo aeropuerto.

El GACM no aplicó las sanciones económicas pese a que no estaban concluidas las obras en el tiempo establecido.

La Auditoría determinó que, en la terminación de los trabajos al 15 de noviembre del 2017, éstos tenían un avance del 85.29 por ciento.