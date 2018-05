Día del internet y solo unos cuantos tienen

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Al conmemorarse el día del Internet, las páginas más visitadas son Facebook, Google, YouTube, así como las relacionadas a búsqueda de parejas y sexo; que siguen ocupando un lugar preferencial entre los cibernautas, en el caso de Chiapas.

El internet solo en Tuxtla Gutiérrez, del millón de ciudadanos más población flotante, cuenta en su hogar el 20 por ciento, el resto adquiere el servicio a través de recargas o planes a través del celular, aunque no implica los mismos beneficios, entre ellos servicios de educación, gobierno y salud.

Los municipios que no tienen acceso al internet, son generalmente los enclavados en la zona Sierra, Altos (indígenas no cabeceras municipales), incluso las rancherías, parajes, colonias alejadas, no existe; incluyendo la señal de celular, se complica para ellos.

La calidad del servicio, es malo, los prestadores con más clientes son Telmex, Telcel, AT&T, sin embargo otros que ofrecen el mismo servicio, se han quedado en una situación baja, aunque en la parte fronteriza, prefieren adquirir servicios de Guatemala, especialmente por el costo.

El gobierno federal, dio a conocer que desde el 10 de junio de 2013, se promulgó el Decreto de Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, que fomenta la competencia y la inversión en el sector, habrá mayor disponibilidad y calidad en los servicios de telecomunicaciones, a menor costo.

Además, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Con el propósito de hacer efectivo este derecho, presentamos la Estrategia Digital Nacional. Este documento guiará las acciones y políticas necesarias para acercar las TIC a la población. El objetivo es incorporar estas tecnologías a la vida cotidiana de las personas, de las empresas y del propio gobierno.

La Estrategia Digital Nacional, coordinada desde la Presidencia de la República, será clave para democratizar el acceso a instrumentos como Internet y Banda Ancha, y para aprovechar al máximo el sinfín de posibilidades que ofrecen.

Logrando una mayor inclusión digital, contaremos con ciudadanos mejor informados y más participativos; con micro, pequeñas y medianas empresas más eficientes y productivas, así como con un gobierno más cercano, abierto y eficaz.