Dice AMLO que no se confía por ventaja en encuestas

Agencias

Navojoa, Son. El candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se va a confiar por su amplia ventaja en las encuestas.

Además, se manifestó satisfecho de superar con más de 20 puntos a sus contrincantes, en la más reciente encuesta difundida.

“Estoy muy contento. Hoy se dio a conocer una encuesta… en ella estamos más de 20 puntos arriba de ventaja en la elección a la Presidencia, pero no nos vamos a confiar de todas maneras, porque son muy mañosos los de la mafia del poder”, declaró en entrevista.

En su tercer día de campaña por Sonora, López Obrador se reunió con miles de navojoenses para detallarles sus propuestas en caso de ganar los próximos comicios. Ahí solicitó un voto masivo para los candidatos a los congresos federales de la coalición que lidera.

“Necesitamos la mayoría en el Congreso y en el Senado. Vamos a dejar de manifiesto el compromiso de no fallarle al pueblo; no me gusta la frase ‘el carro completo’, porque es del PRIAN”, aseveró el tabasqueño.