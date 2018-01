Diconsa quiere atender a las escuelas de tiempo completo en Chiapas

Luis Ruiz/ASICh

Ariel Coutiño Fernández, gerente de Sucursal Sureste Diconsa, sostuvo que se lleva abarrotes a bajo costo a zonas más marginadas, los municipios más pobres, a través de dos mil 100 tiendas, con lo que se ha beneficiado a cerca de dos millones de chiapanecos.

Inclusive, se abastece a los 400 comedores comunitarios que mantiene instalados la Sedesol, y se está por lograr un convenio con la Secretaría de Educación para atender a todas las escuelas de tiempo completo en Chiapas.

Se trata de combatir la falta de alimento en las comunidades, además de mantener la red de abasto, para que nadie abuse con la necesidad de la gente para la compra de los productos de la canasta básica.

Confirmó que por la veda electoral, a partir de abril de este año Diconsa no hará difusión de los trabajos que realiza ni organizar eventos masivos, para que no se mal interprete que se induce apoyar a determinado candidata o candidato.

En tanto, sostuvo que en la zona zapatista no han tenido problemas para llevar la red de abasto, porque las poblaciones indígenas saben que la presencia de Diconsa les beneficia. La misma gente los cuidan y cuando hay bloqueo los dejan pasar, no les han retenido camiones ni personal.

Reveló que la sucursal sureste de Diconsa tiene una venta de alrededor de dos mil 200 millones de pesos al año. El 83 por ciento de las ventas es para autofinanciamiento, el otro 17 por ciento es para presupuesto, aunado al que se etiqueta dividido entre las 15 sucursales en el país, por lo que tratan de administrarse en los gastos para operar con los propios recursos. ASICh