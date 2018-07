Digno el oficio el de las secretarias, aunque poco remunerado

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En 1958 la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México estipuló que cada tercer miércoles de julio se celebrar a las personas que siempre se encuentran al pendiente de lo que pasa en una oficina.

Con motivo a esta antaña conmemoración, Juana Candelaria Villegas Mendoza, secretaria del área de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, accedió a compartir su experiencia de 23 años de servicio, de los cuales 14 estuvo en el DIF.

“Soy secretaria desde los 15 años, mi primer empleo fue en un supermercado que se llamaba las Tres R, luego estuve en un banco, fueron 14 años que estuve ahí, luego llegué al DIF y actualmente estoy acá en Relaciones Públicas donde se lleva toda la logística de los eventos del Ayuntamiento”.

Pese a ser un empleo no muy bien remunerado, Villegas Mendoza dice no quejarse del oficio, ya que siempre ha existido armonía en todos sus empleos, “con todos mis jefes me ha ido muy bien, han sido muy buenos conmigo”.

A lo largo de su experiencia laboral, relata que ha tomado diferentes cursos de capacitación que tiene que ver con las relaciones humanas, “ahora estoy muy tranquila, bien, estoy en lo que me gusta hacer, lo hago con mucho gusto, con mucho amor”.

Por último, envió una felicitación a todas las secretarias, en especial a sus compañeras del Ayuntamiento y las invitó a poner su mejor empeño, “por el bien de la ciudadanía, para dar siempre una mejor atención”.