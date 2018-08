Dionisio Melo, ex presidente de Colombia enterrado en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El ex presidente de Colombia José María Dionisio Melo Ortiz, está sepultado en Chiapas, dio a conocer el investigador Mario Nandayapa, quien asegura que había una buena relación entre el ex mandatario con el gobernador de ese entonces, Ángel Albino Corzo.

En su aniversario luctuoso que se lleva a cabo en Chiapa de Corzo, posterior al homenaje donde participaron las autoridades municipales y del estado, se conoció que Albino Corzo, no solo le da el apellido a Chiapa, sino también a Villa Corzo y Ángel Albino Corzo, además de otras poblaciones fuera del Estado.

Para Mario Aguilar el General Angel Albino Corzo (1816-1897), era un hombre cabal que gobernó a Chiapas y que fue la mano derecha de Benito Juárez en el periodo de la Reforma.

Existe una persona cercana a él poco conocida, y se trata del General (9 de octubre de 1800 – 1 de junio de 1860), quien fue presidente de la republica de Colombia, luego de un golpe de estado por parte de los conservadores, decide viajar a México y apoyar a Benito Juárez, así que el 10 de octubre de 1859, con casi 60 años llegó al estado de Chiapas, cuyo gobernador en ese momento era el General Ángel Albino Corzo Castillejo.

El gobierno de Chiapas nombró al General Melo como Jefe de las fuerzas para combatir a Juan A. Ortega, quien tenía intensión de empezar su campaña militar en Comitán.

Fueron más de 40 personas que conformaron el grupo dirigido por Melo, sin embargo, hay quienes se cuestionan, sobre todo algunos historiadores de Colombia, si la tarea encargada por el gobierno de Chiapas no fue una encomienda justa dado que, Melo no conocía los terrenos chiapanecos, no tenía ni los hombres, ni las armas para combatir a los conservadores en igualdad y además no se le estaba retribuyendo económicamente.

No obstante la relación con Albino Corzo fue netamente amistosa, ambos compartían los mismos ideales, y ambos eran militares que habían defendido la causa liberal con éxito, por ello, con mucha confianza en la experiencia del colombiano, el General Corzo encargó esta tarea.

Mario Nandayapa explica que sólo 4 meses vivió en Chiapas el General José María Melo Ortiz. En su campaña contra los conservadores, la madrugada del 1 de junio de 1860, el grupo liderado por el General Melo se ubicaba en el casco de la hacienda de Juncaná, en Zapaluta, hoy la Trinitaria a escasos 22 kilómetros de Comitán. Esa madrugada las tropas de Ortega se movilizaron y en un descuido de la guardia melista, fueron sorprendidos por las interminables descargas de las armas con que atacaron a los liberales.

Finalmente, comentó el investigador de Chiapa de Corzo, que herido, Melo combatió toda la noche, sin municiones y con sus tropas derrotadas fue aprendido al alba del 1 de junio de 1860 y sin un juicio formal, fue pasado por las armas; de esa manera se extinguió la existencia de uno de los grandes héroes bolivarianos cuya vida estuvo siempre al servicio de las causas liberales. De lo poco que el General Melo poseía se encontraban un reloj, una cartera con cuatro pesos de plata y algunas cartas. Su cuerpo permaneció a la deriva, pero algunos indios Tojolabales, lo enterraron en la capilla de Juncaná.