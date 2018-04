Diputada hotelera pretende traicionar al sector, desaparecer fideicomiso

A. Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 12 de abril de 2018 (muralchiapas.com).- El presidente del Congreso del Estado de Chiapas, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos salió a en defensa de la diputada y empresaria hotelera que pretende desaparecer el Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de Atractivos Turísticos (FIDETUR), en perjuicio del sector del cual forma parte.

El legislador priista señaló que será decisión de los propios legisladores desaparecer el fideicomiso, agregando que se atiende y se escucha a todo el sector hotelero para tener un mejor panorama en tal determinación.

En tanto que integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chiapas manifestaron su inconformidad por la iniciativa de la eliminación del 2 por ciento de impuesto sobre hospedaje, la empresaria hotelera diputada por Mover a Chiapas, parece no considerar el daño que se le causa al gremio.

Ochoa Gallegos precisó que la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional a cargo de Isabel Villers Aispuro, ha dialogado con el sector, pero serán los diputados locales los que discutan si se aprueba o no la propuesta.

“A lo que comentas de los hoteleros ellos lo saben y lo saben muy bien, que esta iniciativa fue dada lectura en el pleno del congreso, que está ahorita en dictamen y que bueno será la discusión de los diputados las que determinen si positiva o negativamente va transitar esta iniciativa de ley”, puntualizó.

De esta forma, aseguró que Villers Aispuro ha escuchado a los empresarios hoteleros sobre el tema, acción que es abonada desde el Congreso del Estado y de su labor legislativa.

“En específico de la legisladora Isabel Villers, es que se ha permitido escuchar a todas las partes, creo que en algo que ha abonado este congreso es el escuchar a todas las partes, pero suponiendo que sin conceder que la aseveración de ellos sea cierta, lo que este presidente de la mesa directiva te puede decir, que en lo personal los he atendido de manera reiterado”, dijo.

En este contexto, Ochoa Gallegos señaló que es un derecho de los diputados presentar iniciativas, y que como presidente de la mesa directiva no puedo “cuartar” tales acciones de los legisladores locales, “imagínense ustedes el derecho fundamental de un legislador de presentar las iniciativas que ellos consideren importantes, pero sobre todo que consideren deban transcurrir la dinámica legislativa en este congreso del estado”.